Başarılı Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan Yeni Bir Proje! Kuruluş Osman ve Destan Dizisinin Yapımcısı Yeni Projesi İle Ortalığı

Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkelerinde yapmış olduğu yapımlar ile başarısını kanıtlamış olan ve reytinglerin zirvesine yerleşen Bozdağ film yeni projesi Ateş Kuşlar adlı dizi ile seyircisini yeniden ekran başına toplamaya hazırlanıyor.

Mehmet Bozdağ İbni Sina Adlı Dizi İle TRT Dijital'de

Başarılı yapımcı şimdilerde TRT dijitale İbni Sina adlı dizi projesinin hazırlığında olan Mehmet Bozdağ Bozkır Arslanı Celalettin, Kuruluş Osman ve Destan'dan sonra dizinin ayrıntıları şekillenmiş durumda.

Yeni sezonda ATV ekranlarında yayına girecek olan ve Mehmet Bozdağ'ın çok sıkı bir tempo ile hazırlıklarını devam ettirdiği yeni dizinin adı Ateş Kuşları olacağı açıklandı. 20 Kasım 2019 tarihinden bu zamana kadar ATV’de yayına girmiş olan Kuruluş Osman'ın yapımcılığını senaristliğini ve proje tasarımını 23 Kasım 2021'den beri yine ATV’de yayınlanmaya devam eden Destan'ın yapımcılığını gerçekleştirmiş olan Mehmet Bozdağ'ın yeni dizisinin senaristi belirlendi.

Dizi izleyicilerinin şimdiden heyecan ve merak bekleyiş içerisinde oldukları Ateş Kuşları yapımının senaristliğini de üstlenmiş olan kişilerin Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem ikilisinin olduğu bilgisine ulaşıldı. Bilindiği üzere Ayşe Ferda Yılmaz ve Nehir Erdem, Sefirin Kızı dizisinde hem de Destan dizisinin senaryosunu kaleme alan kişilerdir.

Şimdiye kadar birçok başarılı yapıma imzasını atan Mehmet Bozdağ, Ateş Kuşları dizisi ile dizi severlere takipte bırakacak. Ekranların en sevilen dizileri içinde gösterilmiş olan Kuruluş Osman ve Destan dizilerin sürükleyici hikâyesinin beraberinde pek çok başarılı projeye imza atan yapım ekibi ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Yer verdiği her projede üstün bir başarıya ulaşan Bozdağ film şimdilerde ise farklı projeleri de hayata geçirmeyi düşünüyor.

Son günlerde TRT dijital platformunda yayına girecek olan İbni Sina isimli dizi için hazırlık içinde olduğu bilinen Bozdağ film şirketinin sahibi Mehmet Bozdağ tarihi projeleri seven izleyiciler için müjdeli haberi açıkladı. Ünlü isim yakın zamanda televizyon izleyicileri ile buluşturacağı projenin ne olduğunu açıklama sonrası belirlilik kazandı. Başarılı yapım şirketi Bozdağ film tarafından tarihi sizi sevenler çok mutlu edecek bu habere dair merak edilen tüm ayrıntılar paylaşıldı.

Bozdağ Film Şirketinin Yeni Projesi Bomba Gibi Geliyor

Son zamanlarda çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdüren Bozdağ filmi yapım şirketi sahibi Mehmet Bozdağ TRT dijital platformunda yayınlanacak olan İbni Sina projesinin sonrasında ATV’de yayına girmesi beklenen yeni dizi ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Ünlü yapımcı hazırlıkları devam eden sürpriz projenin Ateş Kuşları adlı bir dizi olacağını açıklayarak dizi severlerin merakını gidermiş oldu. Şimdilerde projenin yazarı ve oyuncu kadrosu için görüşmelerin hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Mehmet Bozdağ tarihi dizi severleri heyecan içinde bırakmış gibi duruyor.

Bozdağ Filminin Yeni Projesinde Sevilen Senaristler Kadroda Yer Alacak

Şimdilerde ATV ekranlarında Bozdağ film tarafından ekranlara gelecek olan Ateş Kuşları için yeni gelişmeler bir bir gün yüzüne çıkmaya devam ederken dizinin senaryo kadrosunda kimlerin dahil olacağı da belirlenmiş oldu. Bu duruma göre kulislerde konuşulan ayrıntıları da hem Sefirin Kızı hem de Destan dizisinin senaryosunu hazırlamış olan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem, Ateş Kuşları dizisi içinde kalemi eline alacakları ifade ediliyor.