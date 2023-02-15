Ziraat bankası gece açıkladı: Yarın sabahtan itibaren her vatandaşa 80.000 TL ödenecek

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 80000 tl kadar, yarın sabah itibariyle kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. Ziraat, arkası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yaparak bu kredileri kullanabilecekler. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi ödemelerini gerçekleştirecek olan kişiler, 80000 TL ödeme alabiliyor.

80000 tl kredi başvurusu

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsunuz, banka müşterisi olmanız durumunda mobil uygulama üzerinden de yüksek limitli kredi kullanabiliyorsunuz. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabilecek olan kişilere ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 80000 TL kredi ödemesini 24 ay vadeli olarak alabiliyor.

Emekliye ödeme...

Emekli maaş olan vatandaşlarda, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, bu ödemelerden faydalanabiliyorlar. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden 80000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, 24 ay vadeli kredi alabilirsiniz.

Kredi başvurusunda bulunacak olan tüm bireysel müşteriler için gerçekleştirilen ihtiyaç kredisi kampanyasında 1.69 faiz oranlarından yararlanarak 80000 TL kredi ödemesi alacak olan kişiler aynı zamanda diğer bankalardaki borçlarını kapatmak istiyorlarsa, borç transferi yapabiliyor. borç transferi kredisi ile birlikte sizlerde başvurunuzu şubeler üzerinden yapabilir kimliğinizle birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek başvuru yapabilirsiniz.