Cebinde Akbank kartınız var ise dikkat: Bankadan ödeme almak isteyenlere 30-50-100 bin TL ödeme verilecek

Akbank kartı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin, müjdeli haber verildi. Hem düşük limitli, hemde yüksek limitli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizlere 100000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verecek olan Akbank kredi kartı ve bankamatik kartı olan tüm vatandaşlara kendi bankası hesabı üzerinden işlem yapacağını açıkladı.

Banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve kredinizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Kredi başvurusunu gerçekleştirerek kendi müşterisi olması durumunda bile onay almak isteyen vatandaşların kredi puanı yüksek olması durumunda şubat ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılabiliyor. Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan bireysel müşterilerin ihtiyaç kredisi başvuruları bankanın Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılırken, kredi notu sorgulaması da yine mobil uygulama üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor.

AKBANK DİREKT KREDİ BAŞVURUSU

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirmeniz durumunda işlemler hızlı bir şekilde yapılacak ve kredi başvurunuzu hemen aynı biçimde yaparak, hesabınıza yatıracaksınız. Akbank Direkt kredi başvurusu ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirli şartlarda elinde, ödemeler gerçekleştirilir ve onaylanan kredi tutarı hesaplarınıza yatırılarak kullandırılır. Akbank, direk kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, 7 24, istedikleri zaman mobil uygulamaya giriş yaparak, 100000 TL'ye kadar verilen bu kredi kampanyalarına katılabiliyor.

24 ay vadeli olarak alabileceğiniz kredilerde 36 ay vadeli kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, sadece 50000 TL'ye kadar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde düşük faizli kredi kullanabiliyorlar.