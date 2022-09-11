Son Dakika: Akşam Duyuru Yapan Akbank Kendi Hesabı Olanlara 43000 TL Ödeme Vereceğini Açıkladı.

Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 43000 TL'ye kadar kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde işlem yapılacağı açıklandı. Akbank, gece yapmış olduğu bu duyuruda, kredi kullanacak olan vatandaşlar için 43000 TL ye kadar aynı gün içinde kredi ödemeleri vereceğini duyurdu. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmalarıyla birlikte aynı gün içinde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli krediler, alacağı haberi geldi.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada 43000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönder.

Banka hesabınızın olması durumunda kredi işlemlerini yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlayacak olan Akbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi puanı 1500 ve üzerinde olan kişilere destek vereceğini açıkladı. Akbank banka hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de işlemlerini kolay birşekilde yapabilecek ve hatta kredi notu sorgulama işlemlerini de Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolay birşekilde yapmanıza olanak sağlayacaktır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden internet bankacılığı uygulaması aracılığı ile birlikte yapmış olduğunuz başvurularda Bireysel İhtiyaç Kredisi adıyla verilecek olan 43000 TL, ödemeler sizlere 5 dakika içerisinde sonuçlandırılarak hemen hesaplarınıza yatılarak kullandırmaktadır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin özellikle emekli olması durumunda maaşlarını banka üzerinden alıyorsa ve daha önce hiçbir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmadıysa kredi başvurularını gerçekleştirmeleri ile birlikte 3, ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladılar. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve onaylanan bu krediler hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır.