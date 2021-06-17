Ziraat Bankası Emekli Olanlara Şartsız, 750 TL Verecek! Kampanya Duyurusu Yapıldı. Sizlerde Ziraat Bankası üzerinden 750 TL promosyon almak istiyorsanız, maaşınızı bu bankadan almanız gerekiyor. Ziraat bankası üzerinden emekli olan vatandaşlara sürekli olarak bir kampanya yapılıyor. Ziraat Bankası emekli müşterilerine kredi ile birlikte, promosyon da vermektedir. Eğer Ziraat Bankası üzerinden hibe olarak 750 TL almak istiyorsanız, bu bankadan maaş almanızı taahhüt etmeniz gerekmektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli olan kişiler, bu destekten şartsız bir şekilde yararlanacaklardır.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu duyuru ile birlikte, Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişilere, bir sonraki maaş ödemesinde 750 TL'ye kadar promosyon verilecek. Daha önce bu bankadan promosyon almadıysanız ve maaşınızı Ziraat Bankası'ndan alıyorsanız, başvurunuzu yaparak, sözleşme imzaladıktan sonra 3 yıllık bu bankadan maaş almayı taahhüt ederek parayı hesabınıza atabilirsiniz.

750 TL Nasıl Alınır?

Bankalar ile SGK arasında yapılan anlaşma ile birlikte, her bankanın kendine özel olarak hazırladığı emekli promosyonları vardır. Emekli promosyon olarak SGK maaşlara göre para gönderiyor. 1500 TL'ye kadar maaş alan kişilere, 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 750 TL emekli promosyonu ödenmektedir. Sizlerde emekli maaşınızı Ziraat Bankası'na taşıyarak 500 625 ve 750 TL emekli promosyonlarından faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Emekli Kampanyası

Ziraat Bankası üzerinden emekli kampanyasına katılacak olan kişiler, ayrıca bu bankanın diğer işlemlerinden de faydalanabileceklerdir. Ziraat Bankası emekli promosyonu ile birlikte ayrıca kredi imkanı da veriyor. Emekli maaşı Ziraat Bankası'nda olan kişilere banka 100000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi kullanmak isteyenler bankadan hizmet alabilir. Kredi haricinde bankanın aidatsız kredi kartını kullanabilirler. Bunun içinde bankaya kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde banka EFT, FAST ve Havale Ücreti almayacaktır.

Bu Şekilde Ziraat Bankası emekli kampanyasından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0 850 220 00 00 müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de Ziraat Bankası için belirlenen güncel kampanyaları görebilirsiniz.