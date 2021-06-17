Belarus'a Nasıl Gidilir, Belarus Gezilecek Yerler Nelerdir?

Kuzey Avrupa'nın gelişmekte olan ülkeleri arasında bulunan Belarus, Rusya ile komşudur ve içerisinde gezilecek pek çok yer bulundurmaktadır. Resmi dili Belarusça ve Rusça olan ülke, gezilecek ve görülecek yerler açısından da oldukça zengindir. Çevresinde Litvanya, Ukrayna, Rusya ve Letonya gibi ülkeler yer alan Belarus'un resmi adının ise Belarus Cumhuriyeti olduğu bilinmektedir. Bağımsız Slav devletlerinden bir tanesi olan Belarus'un başkenti Minsk şehridir ve aynı zamanda bu şehir ülkenin en büyük bölgesidir.

Başkanlık sistemi ile yönetilen ülkenin çoğunu Ruslar ve Belaruslular oluşturmaktadır. Devletin tarihinin ise 5. ve 6. yüzyıllara kadar dayandığı bilinmektedir. Konumu itibari ile Doğu Avrupa'da yer alan bir ülke olan Belarus, Rusya'nın Batı komşularından bir tanesidir ve dünyadaki Slav devletlerinden bir tanesi olan ülkede görülecek fazla sayıda mekan bulunmaktadır.

Türkiye'den vize istemeyen ve doğrudan pasaport bilet ile gidilebilen bir ülke olan Belarus, turistler tarafından tercih edilen bir yerdir. Ülkeye en iyi gidiş havayolu ile sağlanmaktadır ve Doğu Avrupa'da yer alması sebebi ile Belarus'a karayolu ile ulaşım Türkiye'den zor bir seçenek olacaktır.

Belarus National Library ülkenin sembolik yapıları arasında yer alan bir kütüphanedir ve Türkçe'ye Belarus Ulusal Kütüphanesi olarak çevrilebilir. 2006 senesinde açılmış olan ulusal kütüphane, ülkenin başkentinde almaktadır ve bu kütüphane içerisinde Rusça eserler ağırlıkta bulunmaktadır.

Belarus'ta yer alan ve bir taş park olan Park of Stones, dünyanın en güzel taş parklarından bir tanesidir. Açık hava müzesi olma fikri ile ortaya çıkan bu park tam olarak 16 dönümlük bir alan üzerinde bulunmaktadır.

Belarus'ta gezilecek olan bir diğer yer ise Grafiti Sokağı’dır. Bu bölgeye gelen turistler birbirinden güzel grafiti sokak sanatçılarının yapmış olduğu eserler ile karşılaşabilir ve çok güzel fotoğraflar çekebilir. Aynı zamanda Belarus'ta bulunan Grafiti Sokağı içerisinde tarihi yerler de vardır.