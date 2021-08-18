Ziraat Bankası Emekli Olanlara, 3000 TL ile 30000 TL Arasında Ödeme Yapacağını Bu Sabah Duyurdu, Başvuru Sayısı Kısıtlı olacak. Bu sebepten ötürü şartlara uygun olan kişiler, bankaya gitmeden onay alması gerekiyor. Banka yaptığı duyuru ile birlikte son dakika haberini yayınladı. Emekli olan kişilerin başvuru şartlarına uygun olması durumunda internet üzerinden 3000 TL ile 30000 TL Arasında nakit ödemesi alacağı duyuruldu. Başvuru sayısı kısıtlı olacağı için, ihtiyacı olan emeklilerin başvuru yapması bekleniyor.

Ülkemizin en köklü ve kamu bankası olan Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlarına yeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Başvuru yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden 3000 TL ile 30000 TL arasında ödeme alabilecekler. Bankanın yayınladığı haber ile birlikte, uygun faizlerle kredi ödemesi yapılacağı ve 36 ay vadeye kadar verilecek bu özel emekli kredisinde ilk taksit 3 ay erteleme yapma imkanının olduğu da açıklandı. Bankanın resmi internet sitesinden yayınalanan haberde, kredi kullanmak isteyenler için şartlar da belli oldu.

Ziraat Bankası 3000 TL ile 30000 TL Arasındaki Nakit Başvurusu Şartları Nedir?

Resmi internet sitesi olan www.ziraatbank.com.tr adresinde de yayınlanan emekli kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, bankadan emekli maaşı almanız şarttır. Bankadan alacağınız emekli maaşı ile birlikte, müşterilerine hemen destek ödemesi yapacak olan Ziraat Bankası, kredi sicili temiz olan, bankalarda icralık olmayan kişilere onay verecek. En az 3000 TL ödenecek olan bu kredilerde, 30000 TL'ye kadar kimlikle, 30000 TL üzerinde de gelir belgeli olarak destek kredisi alabileceksiniz. Kredi başvurusu yapmadan önce, bankada eğer bir sıkıntınız varsa, icralık ve avukatlık bir durum söz konusu ise, kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapmadan önce bu borçların hepsini kapatmanız ve borcu yoktur kağıtlarını da almanız gerekmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Ziraat Bankası üzerinden verilen bu kredi sadece emekliler için yapılmaktadır. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan kişiler, Ziraat Mobil uygulamasına girebilmeleri için bankadan internet bankacılığı şifresi alması gerekmektedir. Bankadan aldığınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte, sizlere hemen destek ödemesi yapılacaktır. Bu kredi başvurusunu internet bankacılığı üzerinden yapacak olan kişiler, onay aldıklarında bankaya gitmeden krediyi kendi emekli maaşı hesabına atacaklar ve kullanmaya başlayacaklardır.