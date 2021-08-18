Bir Günlük Bile Sigortanız Varsa, 10.000 TL Ödenecek, Son Dakika, 3 Banka Birleşti

Bankalardan son dakika açıklaması geldi. Bankalardan kredi alacak olan kişilere, son dakika haberi ile 10.000 TL ödenecek. 3 banka bu kredi kampanyasını kendi internet sitelerinde duyurdu. Daha önce bankalarda hesabı olan ve banka çalışması yapan kişiler, banka kredi notuna uygun olması ile birlikte, 1 gün bile sigortası olsa kredi alabilecekler. Başvuru yapacak olan kişilerin bankaların uyguladıkları politikalara göre işlem yapması yeterli olacaktır. Kredi alacak kişilere, son dakika olarak yayınlanan bu haberde, özel bankalar daha çok müşteriye kredi vermesi için bu kampanyalar başlatılmıştır.

Denizbank 10.000 TL Ödeme Yapacağını Duyurdu

Denizbank, özel bankalar arasında en çok nakit dağıtan banka olarak göze çarpıyor. Bu bankadan kredi başvurusu yapmak oldukça kolay. Banka birden fazla yöntemle kredi vermeyi planlıyor. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, banka kredi notu uygun olması durumunda hemen onay alabilecekler. SMS ile kredi başvurusu yaparak ne kadar onay aldığınızı görebileceksiniz. Denizbank 10.000 TL onaylı kredilerde müşterilerine 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, 3 ay ertelemeli olarak da verdiği bu kredilerde destek ödemesi yapacak. Bankadan SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Kredim TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz. Ayrıca bankanın resmi internet sitesinden de başvuru yapılacak.

QNB Finansbank'tan Tek SMS ile 10.000 TL Onay Verilecek

Yeni işe başlayanlar ve daha önce sigortalı olan kişiler, kredi notu 1300 ve üzerindeyse, QNB Finansbank'tan kredi alabilecekler. QNB Finansbank yaptığı açıklama sonrasında, 10 bin TL kredi için düşük faiz oranları ile her müşteriye destek olacağını açıkladı. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli verilen kredilerde, banka 10.000 TL için SMS başvurusu alıyor. SMS ile başvuru yapmak için 5030 numarasına TC KİMLİK numaranızı göndermeniz yeterli olacak.

TEB 10.000 TL Başvuru İmkanı Sağlıyor

TEB bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilerde bankanın SMS kredi servisini kullanabilirler. SMS ile onay aldıktan sonra bankadan sadece kimliğinizle kredi alabileceksiniz. TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına mesaj atabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek, buradan kredi başvuru formunu doldurarak kredi sonucunuzu hemen öğrenebilirsiniz. Banka ayrıca CepteTEB üzerinden de şubelere gitmeden 10.000 TL 36 ay vadeli kredi veriyor.