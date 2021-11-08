Ziraat Bankası emekli olan kişilere 10.000 TL ödeme yapacağını duyurdu

Ziraat Bankası son dakika yapmış olduğu kampanya ile birlikte kredi kullanmak isteyen emeklilere 10 bin TL'ye kadar şartsız olarak kredi onayı vereceğini ve vermiş oldukları bu krediyi 36 ay vadeye kadar taksitlere böleceğini açıkladı.

Ziraat bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuru sonrasında bankadan kredi almak isteyen kişiler hızlı bir şekilde 10.000 TL'ye kadar kredi onayı alabilecek ve almış oldukları bu onay ile 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden daha önce emekli maaşı almış kişilerde 10.000 TL'ye kadar acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri Ziraat Bankası destek kredisine başvuru yapabilir. Bankanın istediği şartlarda müşteri olmanız durumunda emekli maaşının üzerinden istediğiniz zaman 10.000 TL kredi başvurusunda bulunabileceksiniz.

Ziraat Bankası emekli olan kişilere 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan kişilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelen ve acil ihtiyaçların da ilk destek imkanı sağlayan Ziraat Bankası yeni yapmış olduğu bu kampanya ile emekli maaşını kendi bankası'ndan alan kişilere 10.000 TL hızlı bir şekilde onay veriyor. Üstelik emekli maaşı bu bankada olan kişiler emekli maaşı hesapları üzerinden aldıkları internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredi başvurusu yapmak istiyorsa Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek buradan Kredi başvurusunu hafta sonu olsa bile yapabiliyor.

Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında kredi onayı alacak olan kişiler hemen hesaba onaylanan tutarı yatıracak. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapılmayan kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir.

Ayrıca size en yakın Ziraat Bankası şubesine sadece kimliğinizle birlikte giderek emekli maaşının üzerinden 10 bin TL destek kredisi almak istediğinizi söylerseniz sizleri giriş yapılır ve kredi onayı almamız ile hemen Kredi kullanırsınız.

Ziraat Bankası emekli olan müşterilere Kredi haricinde emekli promosyonu ve nakit avans kampanyaları da yapıyor. Bankanın emekliler için vermiş olduğu 750 TL emekli promosyonu ve diğer tüm kampanyaları ile ilgili bilgileri Kendi resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.