Son Dakika: Emekliye Kasım Ayı Ödemesi 750 TL Yatıyor

Emekli olan kişilere bankalar tarafından verilen emekli promosyonları kasım ayı ödemeleri yatmaya başladı. Daha önce herhangi bir bankadan Emekli promosyonu almadıysanız ve Ekim ayında bankanızdan promosyon başvurusu yaptıysanız kasım ayı ödemeleri hesaba yatmaya başladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu duyuruda emekli olan kişilerin ödemeleri almaya başladığını söyledi. Emekli maaşınızı bu bankalardan bir tanesine taşıdıysanız ve 3 yıllık taahhüt verdiyseniz, bankadan 750 TL'ye kadar emekli promosyonu alabileceksiniz.

Bankalar üzerinden alınacak olan emekli promosyonları kişilerin maaşlarına göre verildiği için ne kadar maaş alıyorsanız o kadar emekli promosyonu sizleri hibe olarak yatacaktır. Emekli maaşı hesabınıza yatacak olan bu parayı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Emekli promosyonu ne kadar veriliyor?

İlk olarak SGK ile Ziraat Bankası antlaşması sonrasında ortaya çıkan ve yaklaşık 4 buçuk yıldır emekli olan müşterilere SGK destekli olarak ödenen emekli promosyonlarında en yüksek limit 750 TL olarak biliniyor. Almış olduğunuz emekli maaşına göre verilecek olan bu ödemelerde 750 TL ödeme alabilmeniz için 2500 TL ve üzerinde emekli maaşınızın olması gerek.

1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişilere 500 TL'ye kadar emekli promosyonu verilirken 1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı alan müşterilere 625 TL 2.500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişilere ise kamu bankalarından 750 TL'ye kadar en yüksek limit Olarak emekli promosyonu verilmektedir.

Sizlerde bankalar üzerinden emekli promosyonu almak istiyorsanız başvurunuzu yapabilir ve başvuru sonrasında bir ay sonra emekli promosyonu alabilirsiniz. Emekli promosyonu her 3 yılda bir verilmektedir. Sözleşmeniz üç yılı doldurduysa tekrardan başvuru yapabilir ve tekrardan 3 yıllık yeni bir sözleşme yaparak 750 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilirsiniz.

Emekli olan kişilere promosyon haricinde Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli nakit avans limitleri ödüyor. Kamu bankalarından emekli maaşı alan kişiler bankaların mobil uygulamaları na girerek kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak artı para başvurusunda bulunabilir ve 10.000 TL'ye kadar kendi kredi notuna göre verilecek olan bu limitlerde para alabilir. Banka şubelerinden ve bankaların resmi internet siteleri üzerinden bu paraları nasıl alabileceğiniz hakkında bilgi alabilir ayrıca emekliler için yapılan özel kredi kampanyalarını neler olduğunu öğrenebilirsiniz.