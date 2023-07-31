Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı! Bu kampanya kapsamında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 150.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacak ve aynı zamanda borç kapatma kredisi ve nakit ödeme fırsatı sunulacak. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi tamamlayabilir ve bu banka üzerinden yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak isteyenler, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde tamamlayarak 150.000 TL'ye kadar diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilirler.

Bankalara borcu olmayan kişiler ise bu paraları ihtiyaç kredisi olarak kullanabilir ve ihtiyaçları için istedikleri zaman çekebilirler. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, başvurularını gerçekleştirmek için en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilir veya internet bankacılığı uygulamasını kullanabilirler.

Emekli maaşını Ziraat Bankasına taşıyanlar, kredi başvurusunda bulunmak için maaş taşıma yapmış oldukları banka şubesine kimlikleriyle birlikte başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, emekli maaş alan vatandaşlar bankanın verdiği emekli promosyonlarından da faydalanabilirler. Ziraat Bankası, emekli maaş alanlara sadece ihtiyaç kredisi değil, aynı zamanda konut kredisi ve taşıt kredisi gibi diğer kredi türlerinde de destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.