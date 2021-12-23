Ziraat Bankası Emekli Kredisini Güncelledi, Acil İhtiyacım Var Diyen Emekli 300.000 TL Alacak

Ziraat Bankası, ülkemizin kamu bankası olmasından dolayı vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler Emekli olmaları durumunda bu banka üzerinden 300 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanabilecek. Kullanacağınız ihtiyaç kredisinde banka, hem ihtiyaç kredisi olarak sizlere imkan tanırken, ayrıca diğer bankadaki olan tüm borçlarımızı da kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilecek.

Emekli için İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, belirli şartlara uygun olmaları durumunda acil nakit kredi kampanyasına katılarak, hemen ihtiyaç kredisi için başvuru bulunabiliyor. Emekli kredisi almak istiyorsanız bazı politikalara uygun olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler emekli maaşlarını Ziraat Bankası şubelerine taşırsa bu durumda kredi onayı alabilirler.

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşların emekli maaşlarını bu bankadan almaları şartı ile birlikte yüksek limitli kredi kullanırken, ayrıca düşük faiz oranları ile işlem yapabileceklerdir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda sizlere hem mobil uygulama üzerinden hemde internet sitesi üzerinden kredi imkanı tanınmaktadır.

Ziraat Bankası 75 yaşına kadar müşterilerine sorunsuz kredi vermektedir. 75 yaş üzerinde olan kişiler ise 80 yaşına kadar vade ile yaş toplamının en fazla 80 olması gerekmektedir. Yani 77 yaşındaki bir kişi 3 senelik krediyi bankadan, Sağlık raporları olması durumunda kullanabilir.

Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi olan 300 bin TL nakit kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bu kredi limiti yüksek limitli olduğu için en yakın banka şubesi üzerinden işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden veya resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda, banka şubesine gitmeden işlem yapmak istiyorsanız, en fazla 100000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası, yaptığı açıklamada, ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşların 36 ay vadeye kadar 50000 TL'ye kadar kredi kullanacağını açıkladı. 50000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 24 ay vadeli olarak işlem yapabilir ve kredi kullanabilir.