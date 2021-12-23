Yapı Kredi Bankası, Bankalardaki Olan Borçlarınızı 50.000 TL'ye Kadar Ödeyecek, Bugün Başladı

Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Yapı Kredi Bankası, özellikle diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçları yüzünden düzensiz ödemeler yapan vatandaşlar için 50.000 TL'ye kadar olan borçlarına kredi imkanı sağlayacak.

Yapı Kredi Bankası üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi ile birlikte sizlerde bu bankadan borç kapatma kredisi kullanabilir ve 5 dakika içerisinde sonucunuzu öğrenerek diğer bankadaki tüm borçlarınızı kapatabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlar, kredi kartı borçlarını için ayrı ihtiyaç kredisi borçları için ayrı bir kampanya hazırladı. Bütün bankalardaki olan borçlarınızı tek bir yere toplayarak ödeme kolaylığı sağlayabileceğiniz bu kampanyaya katılmak için bazı şartlar var.

Kredi Şartları Nedir?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, başvuru yapmadan önce bazı şartları bilmesi gerekir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, özellikle güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları için bu bankalar üzerinden kredi kullanabilir.

Yapı Kredi Bankası kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını kapatmanız için vereceği borç kapatma kredisinde kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşlara destek vereceğini açıkladı. Banka kredi notu uygun olan vatandaşlar, belirli şartlara göre, ihtiyaç kredisi alabilecektir.

Yapıkredi'nin yeni duyurduğu 50.000 TL'lik kredi kampanyası ile 12 ay ila 120 aya kadar vade seçeneğiyle taksitli olarak, çok düşük faizlerle borçlarınızı ödeme imkanına kavuşuyorsunuz. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşanan bu günlerde düşük faizlerle Yapıkredi borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bankanın mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat, kredi başvurusu yapabilir. Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan kişiler, ilk taksit ödemelerinde sizlere 3 ay erteleme imkanı yapacaktır. Yalnız borç kapatma kredisi başvurusu yapacaksanız size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine gitmeniz gerekiyor. Borç kapatma kredisi için size en yakın banka şubesine kimlik gelir belgesi ve borç kapatma limitleriyle birlikte giderseniz, hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.