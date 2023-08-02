Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla ihtiyaç kredisi kampanyasında dikkat çekiyor. Özellikle emekli olan vatandaşları ön planda tutan Ziraat Bankası, düşük faiz oranları ile sunduğu kredilerle her kesimden vatandaşın tercihi olmaya devam ediyor.

Son yapılan kredi kampanyasında, Ziraat Bankası müşterileri artık internet bankacılığı üzerinden kolayca 100.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabiliyor ve aynı gün içinde hesaplarına aktarılarak ATM üzerinden çekebiliyorlar.

Kredi Şartları:

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, belirli şartları sağlamaları durumunda kredi onayı alabilmektedir. Banka kredi sicilinin temiz olması, kredi puanının 1100 ve üzerinde olması, uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olmak gibi kriterler başvuruların olumlu değerlendirilmesi için önemlidir. Ayrıca, diğer bankalarda icralık veya avukatlık durumu bulunan vatandaşlar kredi onayı alamayabilir. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını Ziraat Bankası şubelerine taşıdıktan sonra ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilirler.

Kredi Başvurusu:

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Başvurularını internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak veya banka şubelerine giderek gerçekleştirebilirler. Banka müşterileri internet bankacılığını kullanarak daha hızlı bir şekilde kredi başvurusundan faydalanabilirler. Başvurular şube yetkilileri tarafından değerlendirilecek ve onay alındığında kredi tutarı hesaba yatırılacaktır.