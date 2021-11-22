Ziraat Bankası Duyuru Yaptı, Kara Listede Olan Kişilere Faizsiz Nakit Verecek Sicil Oluşturma İmkanı Sunacak

Ziraat Bankası son dakika yeni kampanya duyurdu. Bankanın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada başvuru yapmak isteyenlerin daha önceden bankalarda sicil sıkıntısı varsa hem faizli hem de faizsiz kredi verileceği açıklandı. Bankadan yapılan açıklamada daha önce bankalarda arası iyi olmayan vatandaşlar, başvuru artık Ziraat Bankası üzerinden yapabilir ve ihtiyaçları kadar nakit alabilir. Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişilere son dakika uyarısı veren bu kurum, başvuru yapmak isteyenlerin ay sonuna kadar işlem yapmaları gerektiğini de söyledi.

Kara listede olan ve borçlarını kapatan kişiler hem ziraat bankası üzerinden hem de bu bankanın kurmuş olduğu katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi alabilecekler. Başvurular banka şubelerinden yapılacak ve kişilerin değerlendirmelerini genel müdürlük yapacak. Sıfır faizli kredi kullanacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygunsa Ziraat Bankası üzerinden hemen işlem yapabilecekler. Ziraat Bankası yaptığı bu kampanya da faizsiz bankacılık işlemleri yapmak isteyenlere katılım bankası üzerinden işlem yapacak.

Ziraat Bankası ve Katılım bankası üzerinden kredi alacaklara da şartlar oluşturuldu. İşte detaylar...

Kredi almak isteyenler, kara listede ise borçlarını kapatmış olması gerekiyor. Borcu yoktur kağıtları ve evrakları ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabilir. Eğer faizsiz kredi almak istiyorsanız da Ziraat Katılım Bankası üzerinden işlem yapabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası islami şartlara uygun olarak bankacılık işlemleri yapan bir kamu bankasıdır. Bu sebeple vereceği kredilerde ve yapacağı tüm bankacılık işlemlerinde sıfır faiz uygular.

Başvuruları yapmak isteyenler en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilir. Ziraat Katılım Bankası şubelerine gidecek olan kişiler emekli ise emekli maaşını bu bankadan alması gerekiyor. Emekli maaşı bu bankada olmayan kişiler ise maaş taşıma sonrasında kredi onayı alabilir. Sigortalı olarak çalışıyorsanız 12 ay gibi uzun bir süre aynı iş yerinde çalışıyor olmanıza dikkat edilecek. Eğer yeni işe başladıysanız ve faizsiz kredi almak istiyorsanız, bankanın ipotekli kredi kampanyalarına katılabilir ve başvuru yapabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden son kampanyaları takip edebilir, kar payı oranlarını öğrenebilirsiniz.