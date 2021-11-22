Akbank Sadece Nakit İhtiyacı Olan Kişilere 45.000 TL Ödeyeceğini ve Bu Parayı ATM'den Vereceğini Açıkladı

Akbank üzerinden yapılan yeni kampanyada başvuru yaparak 45000 TL nakit almak oldukça kolay. Akbank üzerinden banka resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuruda, son dakika olarak kampanya açıklaması yapıldı. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve bankalardan kredi alamayan kişilere, Akbank, uygun faizlerle kredi onayı vereceğini ve bu vereceği kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapacağını duyurdu. Akbank üzerinden başlatılan bu kampanya da son dakika olarak yeni bir haber geldi. Akbank 45000 TL başvuru yapan kişilere onay verecek.

Akbank'tan Kampanya Duyurusu...

Akbank üzerinden yapılan kampanya da 45000 TL ödeme belirli müşterilere verilecek. Kampanyaya katılmak isteyenler, banka hesabı olması durumunda bankanın internet bankacılığı üzerinden onay alabilecekler. Akbank'tan yapılan bu kampanya da işlem yapacak olan kişilere banka hemen sonuç verecek. Akbank ihtiyaç kredisi alacak olan kişilerin kredi notuna ve kredi siciline bakarak kredi kullandıracak. Akbank 36 ay vadeye kadar vermiş olduğu kendi bankasındaki kredilerde ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yaparak daha çok müşteri hedefindedir.

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyenlere, SMS ile kredi başvuru imkanı da veriliyor. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, uygun faizlerle alacakları bu kredilerde, şartlara uygun olan vatandaşlara hemen sonuç verecek: SMS ile kredi almak için Kredi yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın 4425 numarasına gönderin. Ayrıca 444 25 25 numarasına mesaj atarak da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra banka sizlere hemen sonuç verir ve bu mesajda gelen onay ile hemen kredi kullanırsınız.

Akbank'tan yapılan bu kampanyaya katılacak olan kişilerin kredi notu önemlidir. Kredi notu düşük olan kişiler onay alamazlar. En az 1200 ve üzerinde kredi notu olan kişiler bankadan onay alarak kredi kullanabilirler.