Ziraat Bankası duyuru yapıyor! Bu sabahtan sonra, TC kimlik numarası ile 100.000 TL ödeyecek!

Ziraat Bankası duyurdu! Banka müşterisi olan ve kredi almak isteyen herkes için yeni bir duyuru yaptı. 100.000 TL'ye kadar yeni ihtiyaç kredisi bugün başladı. Banka hesabınız varsa, artık nakit ihtiyacınız için şubelere gitmeden internet üzerinden işlem yapacaksınız. İnternet bankacılığı ve Mobil bankacılık sizlere hızlı ve anında sonuç vermektedir. Ziraat Bankası yaptığı bu açıklamada, nakit kredi alacak kişilere, 5 dakika içinde sonuç verirken, kişilerin kredi notu, maaşları ve TC kimlik ile yapılan sorgulamada ne kadar onay alacakları belli olmaktadır.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası kredi alacak kişilere, 5 dakika içinde sonuç veren bankalardan birisidir. Banka, devlet bankası olmasından dolayı, uygun faizlerle ödemeler vermektedir. Kredi notu ve banka kredi sicili uygun olan herkes, başvurusunu yapabilir ve bu bankadan kredi kullanabilirler. Kredi alarak hemen hesaplara atacağınız bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler, nakit kredi almak için başvuru yapacakları mobil uygulamalara giriş yapmaları için bankadan hesabı olması istenmektedir.

Kredi başvurusu ayırca banka, uygun faizlerle kredi imkanından faydalanacak olan kişilere 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan kişiler, banka şubelerine de giderek bu bankadan kredi alabilmektedirler. Kredi notunuza göre işlem yapacaksanız, banka sizlere hemen sonuç verecek ve maaşınıza göre 100.000 TL kredi almış olacaksınız.

EMEKLİLER DE ÖDEME ALIYOR, MAAŞLARINA GÖRE ÖDEME OLACAK!

Emekli maaşlarınıza göre ödeme alacaksınız. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, başvurusunu yaparak ödeme alabilmektedirler. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan emekli, maaşını Ziraat Bankası şubelerine taşıması durumunda kredi başvurusu yapabileceklerdir. Ziraat bankası emekli maaşı alan kişiler ayrıca 5000 TL emekli promosyonu da albilmektedir. Emekli promosyonu almak istiyorsanız, 10 bin TL üzerinde maaş alan kişilere 5000 TL ödeme verilmektedir. Bu işlemler tamamen ücretsiz olup, kredi başvurusu ile birlikte sizlere ödenebilmektedir. Kredi alacak kişiler, ayrıca diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak istiyorsa da bankadan ödeme alabilmektedirler. 100.000 TL'ye kadar hem kredi hem de banka borçlarınızı kapatabilirsiniz. 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu da oluşturabilirsiniz.