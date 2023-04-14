0 2 4 6 8 Son TC kimlik numarası olan vatandaşlara 33 bin TL ödeme yapıldı! Bu Ödemeler bir daha olmayacak!

33 bin lira ödeme alacak olan tüm vatandaşlara başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kullanabilecekleri yeni bir kredi paketi hazırlandı ve Yapı Kredi Bankası tarafından verilecek olan bu Kredi paketi ile birlikte uygun faizlerle ödemeler verileceği duyuruldu. 33 bin TL ihtiyaç kredisi Yapı Kredi Bankası üzerinden alacak olan tüm vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kullanabilecekleri bireysel kredilerde şartlara uygun olarak istedikleri zaman ödemeler alabilecek ve Yapı Kredi Bankası politikalarına uygun olmaları durumunda gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası 33 bin TL ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödemeler verirken nakit kredi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak belirli şartlar dahilinde ödemelerini hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka müşterisi olmanız durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız Yapı Kredi Bankası tarafından sizlere verilen 33 bin TL bireysel tüketici kredisi kampanyasına hemen katılabilecek ve başvurunuzu Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da hemen yapabileceksiniz.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeniz halinde bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmış olacak ve başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız. 44 11 numarasına başvurularını yapan kişilerin kredi puanı uygun olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde yapılır ve onaylanan krediler diledikleri zaman kişilerin banka hesaplarından kullandırılmaktadır. nakit kredi kullanmak isteyen kişiler Yapı Kredi Bankası üzerinden aynı zamanda ihtiyaç kredisi gibi bireysel borç kapatma kredisi kampanyasına da katılarak yüksek limitli 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli transfer kredisi kullanabilmektedir.