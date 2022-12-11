Ziraat Bankası Duyurdu: Mutlu Haber Diye Paylaştı: Beyaz Eşya Alımına 500 TL Hediye!

Evlenecekler ve evini yenileyecekler için beyaz eşya alışverişlerine 500 TL kazandıran kampanya duyuruldu. Ziraat Bankası 17 Ocak 2023 tarihine kadar beyaz eşya sektöründe geçerli 500 TL indirimli kampanyasını başlattı. Birkaç gün önce başlatılan kampanyadan bankkart POS ile yapılacak alışverişlerde faydalanılabiliyor. Her müşteri en fazla 500 TL bankkart lira kazanıyor.

Sadece kampanyaya katılım sağlayanlar bu fırsatı değerlendirebiliyor. Uzun süredir ev içerisindeki beyaz eşya ürünlerine yönelik değişiklik yapma fikriniz bulunuyor olabilir. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, davlumbaz, kurutma makinesi ve benzeri farklı beyaz eşya ürünlerinde satın alımlarda 500 TL bankkart lira hediye ediliyor.

Beyaz Eşya Alımına 500 TL Hediye Başvurusu

Kampanyaya katılmak isteyenlerin bankkart mobil uygulama ya da internet sitesi içerisinden kampanyaya gelerek katıl butonuna basılması yeterlidir. Kısa mesaj yoluyla bankaya kampanyaya katılmak isteyenlerin cep telefonunun mesaj kısmına BESYA yazarak 4757'ye sms olarak gönderilmesi gerekir. Farklı günlerde ya da tek seferde yapılacak olan 5.000 TL üzeri harcamalar 250 TL toplamda ise 500 TL bankkart lira kazandıracaktır. İptal, iade işlemlerinde kazanılan bankkart liralar hesaptan geri alınacaktır. Karta para yükleme işlemleri sürece dahil değildir.

Beyaz Eşya Alımına 500 TL Hediye Başvuru Şartları

E-ticaret hizmeti veren internet sitesi üzerinden yapılacak olan harcama kampanyaya dahil değildir. Yalnızca asıl kart sahipleri kampanyadan faydalanabilir. Ziraat Bankası bankkart kredi kartı ya da banka kartı özelliğine sahip olan kartlar ile alışveriş yapılabilir. Kazanılan tutar anında hesabına yansıtılır. Her müşteri en fazla 500 TL bankkart lira kazanabilir.