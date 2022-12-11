EYT Başvurusu, Kazanımlarında Son Durum! Promosyon, İkramiye, Kıdem Tazminatı Hakkında Cumhurbaşkanı Açıkladı!

EYT başvurusunda bulunanlar yıl sonunu iple çekenler için 7 farklı ödeme kanalı oluştu. EYT kapsamında erken emekli olacaklar kıdem tazminatından faydalanırken yeni dönem promosyondan yararlanabilecek. Emekliye özel ödenen ikramiyeyi alırken maaşları da yükselmiş olacak. EYT kapsamında erken emeklilik sürecini başlatacak olan tüm vatandaşlara özel fırsatlar tanımlanıyor. Alınacak ilk maaşla beraber banka promosyonları aktif hale getirilebiliyor.

Pek çok kişinin merak ettiği konu ise EYT ile emekli olanların genel olarak tüm emeklilere sunulan fırsatlardan yararlanıp yararlanılamayacağıydı. Sonunda konu netleşti. Herhangi bir fark olmadan emeklilere sunulan tüm avantajlar EYT'li emeklilere de sunulacaktır. İşten ayrılırken verilen kıdem tazminatı tutarı, asgari ücretin yükselmesi ile tamamen yükselecek.

EYT İle Emekli Olanların Emekli Maaşı Daha Mı Düşük Yatacak?

Yapılacak bu yeni artış ile EYT kapsamında emeklilik süreci başlatılanlar için ek bir avantaj olmuş olacak. Kişi isterse çalışma hayatına devam edebilecek. Emekliliği erteleyebilecek. Böyle yaptığında kıdem tazminatı birikmeye devam edecektir. Bu sırada sigorta primleri de artacaktır. Yüksek maaş almak isteyenlerin sigorta primini yüksek tutması gerekir. Herhangi bir şekilde kimse mağdur edilmeyecek ve hak kaybı oluşmayacaktır.

Yasa çıktığı anda emeklilik hakkını kullanılacak kişiler ise işveren tarafından verilecek kıdem tazminatından faydalanabilecektir. EYT ile emekli olanların emekli maaşı daha mı düşük yatacak? Bu da en çok merak edilen konuydu. EYT ile erken emekli olan kişilerde herhangi bir eksiklik söz konusu olmayacak. Emekli maaşı azalmayacak. Kıdem tazminatından faydalanmak isteyenlerin emekliliğe müracaat etmeden hemen önce çıkış işlemlerini başlatmış olması gerekiyor. İşyerinden çıkarıldıktan sonra müracaat süreci başlıyor. EYT'liler emekli oldukları anda bu haktan faydalanabilecek.

EYT Kapsamında Erken Emekli Olacaklar Yeniden Çalışmaya Devam Edebilecek mi?

Çıkış işlemi tamamlandıktan sonra işverenin kabulü gereğince isterse kişi yeniden giriş başlatabiliyor. EYT kapsamında erken emekli olacaklar yeniden çalışmaya devam edebilecek. Erken emekli olanların isterlerse çalışmaya devam edebilecekleri yönünde bir karar açıklandı. Emekli maaş ödemesini alırken çalışmaya devam edebilecek ancak kıdem tazminatı alınabilmesi için işten çıkmış olması gereklidir. Emekli aylığında herhangi bir kesinti olmadan yeniden işe dönülebilecek. Bu da ek bir gelir oluşturacak. Bankaların sunduğu promosyonlar göz ardı edilmemelidir. EYT'li olan emekli anında bankanın promosyonu ilk maaş yattığı anda nakit olarak hesabında bulabilecek. Bu nedenle emekli banka promosyonlarının takip edilmesi gerekiyor.

Durumun ilginç olan yönü ise kamu bankaları ya da özel kurumlarda çalışan personelleri 3 yılda bir yenilenen promosyon ödemesi yapılıyor. Bu promosyon ödemesi emeklilik dışında sunulan bir fırsat emekli olduğu halde bankadan promosyon alan bir kişi çalışma hayatına devam ederse çalıştığı kurumda yapılacak herhangi bir sözleşme kapsamında ödenecek olan promosyondan da ek olarak faydalanabilecek. Öte yandan emeklilerin Bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağıydı.

EYT ile Emekli Olan bayram ikramiyesi Alabilecek mi?

Yaşa bağlı olarak erken emekli olan kişilerin yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinden faydalanmasında bir sakınca görülmemiştir. Şöyle ki Aralık ayında meclise sunulacak olan EYT tasarısı Ocak ayında netleşir ve meclisten geçerse ilk emeklilik Şubat ayında başlamış olunacak. 2023 yılında alınacak ilk promosyon Ramazan Bayramı dolayısıyla verilecektir. Bu da Nisan ayına denk geliyor. Şubat ve Mart ayında emeklilik başlangıcı yapacak olan tüm EYT'liler Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecektir.

Ardından Kurban Bayramı ikramiyesini de alabilecektir. Yılda iki kez verilen ikramiye tutarı 1.100 TL'den 2.200 TL'ye denk geliyor. Sonuç olarak bakıldığında yaklaşık 3 ile 5 aylık süreçte EYT kapsamında emekli olan bir vatandaş Nisan ayındaki Bayram ikramiyesinden, izin ücretinden, emekli maaş promosyonundan, kıdem tazminatından işyeri promosyonundan faydalanabiliyor.