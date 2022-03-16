Ziraat Bankası duyurdu! Bankalarda sıkıntı yaşayan emekliye 120.000 TL ödeme olacak. Ziraat bankası son dakika duyuru yaptı. Ziraat Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlar için 120000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Ziraat bankası emekliler için başlattığı bu kampanya da 120.000 TL için duyuru yaptı. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını kendi bankalarından almaları durumunda 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli 50.000 TL, 24 ay vadeli ise 50.000 TL üzerinde emekli kredisi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan kişiler, bankadan ayrıca borç kapatma kredisi de alabileceklerdir.

Ziraat bankası emekliye 120.000 TL ödeme nasıl alınır?

Ziraat Bankası emekli olan kişiler için başlattığı bu kampanya da verilecek kredilerde son dakika haberi geldi. Ziraat Bankası 120.000 TL için başvuru yapmak istiyorsanız başvurunuzu hemen hesaba atabileceksiniz. Ziraat Bankası 120.000 TL için başvuru yapmak isteyenlere banka şubelerinden destek verecek. Ziraat Bankası banka şubelerine giderek başvuru yapabilir, buradan yapacağınız başvuru ile birlikte hemen hesabınıza para ödemesi alabilirsiniz.

Ziraat bankası hesabı olan kişiler emekli maaşlarını kendi bankalarından almaları durumunda ayrıca borç kapatma kredisi de alacaklardır. Ziraat bankası emekli kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda ayrıca emekliye verilen ek para olan kredili mevduat hesabı da açılacaktır. Ziraat bankası resmi internet sitesi üzerinden kampanya detaylarına ulaşabilirsiniz.

Diğer Bankalar

Ziraat Bankası, haricinde Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar, 120000 TL'ye kadar nakit kullanabilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştireceğiniz bu bankalardan emekli maaşı almanız yeterli olacaktır. Daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanan vatandaşlar, internet bankacılığı aracılığı ile de istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilir. Düşük faiz oranları ile kullanabileceğiniz, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilen ihtiyaç kredileri için banka şartlarına uygun olan kişiler, 5 dakika içerisinde sonuç alıyor. Bankanın, güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine girebilir, size en yakın banka şubesine gidebilir veya bankaların müşteri hizmetleri numarasını arayarak bilgi alabilirsiniz.