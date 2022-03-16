32 Günlük Mevduat Hesabı Olanların Faizleri Açıklandı! Paranızı Yatırın Durduğu Yerde Katlansın! En Yüksek Faiz Getirisi Olan Bankalar Hangileri; Fibabanka Ing Bank Alternatif Bank…

Artık giderek pahalılaşan yaşam şartları içerisinde birikimlerini katlayarak artırmak isteyenler mevduatlı faiz hesaplarına geçiş yaptılar. Bu noktada da en iyi bankaları araştırmaya giriştiler. Peki hangi bankanın faiz oranı daha yüksek?

32 Günlük Mevduat Faizleri Getirileri Açıklandı!

Mevcut olan birikimlerini kısa zamanda kutlamak isteyen kişiler için mart ayındaki bankaların faiz oranları yayınlandı. Vatandaşlar her anlamda pahalılaşan yaşam şartlarında birikimlerini en iyi değerlendirebilme imkânı sunmakta olan bankaları araştırmaya geçtiler.

Fibabanka Ve Alternatif Bank'tan Zirve Faiz Getirileri!

Parasını kısa zamanda tek atlamak isteyen vatandaşlara Müjdeli Haber Alternatif Bank ve Fibabanka dan geldi bu iki banka özel banka statüsünde hizmet vermektedir. Alternatif Bank ve kliba banka 32 günlük mevduat faizlerini açıkladılar Usta banka ve Alternatif Bank faiz oranlarını yüzde 20,50 olarak belirlemiş durumda. Böylelikle bu bankalardan herhangi birine 50.000 TL'lik birikim yapan müşterilerin 32 günlük kazanacakları tutar 853,70 TL olarak hesaplandı

Kamu bankaları hem de özel bankalar 32 günlük mevduat faiz oranlarını hesapladı. Böylelikle 50.000 TL'lik bir birikim yapalım vatandaşın kazanacağı tutarlar şu şekildedir;

Enpara 603.84 TL

Anadolubank 780. 82 TL

ING Bank 749. 59 TL

Odeabank 760 TL

On hesap 843.29 TL