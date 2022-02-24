Ziraat Bankası Devlet Destekli Olarak 0.59 Faiz Oranı ile Nakit Kampanyasını Başlattı!

Bir son dakika duyurusu ile Ziraat Bankası, devlet destekli olarak 0.59 faiz oranı ile nakit kampanyası başlattı.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama ile beraber, vatandaşların zaman kaybetmeden anında nakit başvurusu ile ilgili bilgiler açıklandı. 0.59 faiz oranı ile beraber uygulanacak olan nakit krediye başvuracak olan kişiler, öncelikli olarak bu bankadan daha öncesinde kredi ya da kredi kartı kullanmaları ya da kullanmış olmaları gerekmektedir. bununla beraber kişilerin banka hesaplarının da Ziraat Bankası’nda olması ve bankanın özel müşterileri arasında yer alması gerekmektedir. 5.000 TL'ye kadar verilmesi hedeflenen 0.59 faizli nakit kredi için, bankanın şartlarına uygun kişilere 3 ay ertelemeli olacak şekilde ve de 36 ay vade seçeneği ile kredi imkanı sunulacaktır. Bu şartlara uygunluk sağlayan kişiler internet bankacılığı aracılığı ile başvurularını yapabilecektir.

Ziraat Bankası, devlet destekli ihtiyaç kredisine başvuru yapılabilmesi için vatandaşların bankanın bireysel olarak banka müşterisi olmasını şart koşmaktadır. Bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanacak kişiler, 5.000 TL kullanmak istedikleri takdirde, başvurularının sonucunu anında öğrenebileceklerdir. Ziraat Bankası son dakika kredi kampanyasında mobil uygulama üzerinden başvuru yapacak olan kişiler ayrıca bankanın diğer kampanyalarından da yararlanabileceklerdir.

Ziraat Bankası üzerinden 0.59 faiz oranı ile kredi almak isteyen kişilerin, söz konusu bu kredi başvurularını internet üzerinden ya da müşteri hizmetleri iletişim kanalını kullanarak bu yöntemlerden başvuru yapabileceklerdir. Eğer ki kampanyalı kredi başvuru işlemlerini müşteri hizmetleri ya da internet üzerinden yapmayı tercih etmiyor iseniz, banka şubelerine kimlik ile başvuru yaparak, 5.000 TL'ye kadar kampanyadan gelir belgesi şartı olmadan krediye başvuruyu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ziraat Bankası tarafından sunulan nakit kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, oldukça uygun faiz oranları ile bu kredileri alabilecekler ve bununla beraber banka üzerinden nakit avans limiti kullanmak amacı ile de başvurularını rahatlıkla yapabileceklerdir. Bankanın sunduğu nakit avans başvurusu yapacak kişiler, zaman kaybetmeden hemen banka hesaplarına artı para olacak şekilde 10.000 TL'ye kadar nakit ödemeleri alabileceklerdir. Gelir belgesi ya da farklı bir belge talebi olmadan bu kredi kampanyası kolaylıkla değerlendirilebilecektir.