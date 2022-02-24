Banka kartı olanlara her an 25000 TL ödeme verilecek

Bankamatik kartı olan kişiler için özel kampanyalar açıklanmaya devam ediyor. Banka kartlarına özel olarak 15.000 TL ile 25000 TL arasında ödemelerin yapılması an meselesi. Son dakika kampanyaları arasında yer alan bu ödeme kampanyası, detayları ile bankalar tarafından sunulmaya devam ediyor.

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için özel olarak başlatılan son dakika fırsat kampanyasında, hesaplara özel olarak 15.000 TL ile 25.000 TL arasında olacak şekilde ödeme alınabilecektir. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, kimlik numaraları aracılığı ile yapabilecekleri sorgulama ile beraber 15 Bin TL ile 25. 000 TL arasında olan ödeme tutarlarını zaman kaybetmeden hemen kendi banka hesaplarına alabileceklerdir.

Nakit ihtiyacı yaşayan kişilerin, oldukça hızlı bir biçimde başvuru yapabilmeleri için bankaların nakit olarak sundukları ihtiyaç kredi kampanyası için, SMS servisini ya da internet uygulamasını kullanabilirler. Cep telefonu üzerinden atılacak olan mesaj ile beraber kimlik numarasının da iletilmesi ile, kredi notu ve skor sorgulaması yapılacak ve de bu sonuçlara göre 15.000 TL ile 25.000 TL aralığında ödeme alınıp alınamayacağı sonuçlanacaktır.

Nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar için özel olarak başlatılan bu kampanya ile beraber bankamatik kartı kullanmakta olan vatandaşlar, herhangi bir şekilde şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanarak kendi hesapları üzerinden ödemeleri alabileceklerdir.

Akbank

Akbank aracılığı ile başlatılan kampanyada, banka hesabı olan kişiler, Akbank’ın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Başvuruda hemen onay alınır ise Akbank Direkt uygulanması üzerinden banka şubesine gitmeden, doğrudan bankamatik kartı üzerinden bu ödemeleri alabileceklerdir. Akbank müşterisi olan ve de internet bankacılığı kullanmakta olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmek için Akbank Direkt uygulaması üzerinden giriş yaparak kredi onayını alabileceklerdir. Akbank Direkt uygulaması ile onay alan vatandaşlar, hesaplarına paraları almaları durumunda da istedikleri zaman banka ATM'si ya da banka şubesinden para çekimi yapabilirler.

Denizbank

Denizbank aracılığı ile ihtiyaç kredisine başvurusu yapacak vatandaşlar, SMS ile hemen başvuru sonucunu alabilir ya da bankanın mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusunu yapıp sonucu yine zaman kaybetmeden hemen alabileceklerdir. Banka, müşterilerin kredi puanına göre inceleme yapıp onay verebilmektedir.