Ziraat Bankası Devlet Destekli 90.000 TL Ödeme Yapacak! Nakit Sıkıntısı Kalmayacak!

Ziraat Bankası, devlet destekli olarak 90000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar için düşük faiz oranları ile birlikte 24 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 90000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması, emek olması veya sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

Emekli olarak kredi kullanmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası üzerinden maaş alması gerekiyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka sizlere 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, bu limit üzerindeki kredilerde 24 ay vadeli veya 12 ay vadeli olarak kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Nekadar yüksek limitli kredi kullanmak isterseniz banka sizlere okadar çok gelir belgenizi sunmanızı istemektedir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu bankadan istedikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabilirler. başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra sizlerin, cep telefon numarasına gelecek olan mesajda, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler verilmektedir.