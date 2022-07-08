Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile Telefonda Görüşme Yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 7 Temmuz'daki Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini, bu sırada Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konulara da değindiklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın kendi adına Bayramın kutsal günlerinin iki ülkeye, bölgeye ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini dilediği belirtildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon ile neler görüştü, hangi konular konuşuldu, Erdoğan ile Herzog arasında yaşanan telefon görüşmesinin detayları nelerdir? Herzog ile Erdoğan, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin karşılıklı hassasiyetlere dayalı olarak olumlu bir gündemle ve somut adımlarla artırılması konusunda anlaşma yapıldığı belirtildi.

Erdoğan ve Herzog, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin karşılıklı hassasiyetlere dayalı somut adımlarla ve olumlu bir gündemle artırılması konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.

Telefon görüşmesi, Türkiye ve İsrail'in direkt uçuşları çoğaltmak amacıyla ve iki ülke arasında devam eden normalleşme çabalarının bir parçası olarak 7 Temmuz'da ikili bir havacılık anlaşması imzalamasının ardından geldi. İsrail Ulaştırma Bakanlığı, “Anlaşmanın, Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrail şirketlerinin Türkiye'deki çeşitli destinasyonlara uçuşlarının yeniden başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor.” dedi.

Mart ayında Ankara'ya resmi bir ziyarette bulunan Erdoğan ve Herzog'un da aralarında bulunduğu Türk ve İsrailli yetkililer arasındaki doğrudan görüşmelerde havacılık anlaşması müzakereleri gündeme geldi. O zamandan beri iki tarafın dışişleri bakanları ziyaret alışverişinde bulundu ve büyükelçilerin atanması için bir süreç başlatmayı kabul etti.

Isaac Herzog

2003 Yılında Knesset'e üye olan ve İşçi Partisi genel başkanı olarak görev yapan İsrailli siyasetçi. 2013 Yılında Knesset'teki Muhalefetin lideri oldu. 22 Eylül 1960 günü Tel-Aviv'de dünyaya gelen Isaac Herzog Başkanı veya ibranice okunduğu gibi Yitshak Hertsog İsrail Devlet Başkanıdır.