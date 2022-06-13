Ziraat Bankası bu haftaya özel duyuru yaptı! Bankakart varsa hemen işlem yapılıyor

Ziraat Bankası, son dakika, kredi kampanyasının duyurusunu paylaştık. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 10000 TL ile 50000 TL arasında nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden düşük faizlerle kredi alabildikleri gibi, ayrıca diğer bankadaki olan borçlarında kapatabiliyor. Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada düşük faiz oranlarıyla kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka şubelerine gitmelerine gerek kalmıyor.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan İhtiyaç Kredisi kampanyası duyurusu sonrasında, 18 yaşından büyük olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebileceği bu nakit kredi kampanyasından şartlarda belli oldu. Bireysel müşterilerin kredi kampanyalarına katılarak, işlem yapabileceği bu, Nakit kampanyasında, sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan ve devlet memuru olan kişiler sadece onay alabilmektedir.

Kredi kullanacak olan vatandaşların daha önce herhangi bir sigortası yoksa veya yeni bir işe başladıysa, kefil ederek, banka üzerinden 10000 TL'ye kadar kredi kullanabileceğini söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisinde kredi kullanacak olan vatandaşların ayrıca kredi puanına göre de işlem yapmaktadır.

Emekli olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi için bankaya emekli maaşını taşıması gerekmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşıdıktan sonra şartlara uygun olmanız durumunda 750 TL'ye varan emekli promosyondan da faydalanabilecek ve ayrıca on bin TL ye kadar artı para imkanından faydalanarak, nakit ihtiyacınızın olması durumunda, istediğiniz zaman nakit para çekebileceksiniz. Emekli olan vatandaşlar, kredi başvurularını banka şubelerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden yapabilmektedirler