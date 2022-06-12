Asgari Ücrete Yeni Zam Refah Payı Yolda! Detaylar belli oldu

Bir süredir pek çok basın kuruluşunda enflasyon oranları ve değersizleşen maaşlar hakkında haberler yazılıp çiziliyordu. Bu durumun neticesinde asgari ücrete yeni bir zam için düğmeye basıldı. Hatırlarsanız sene başında asgari ücrete yaklaşık olarak %40’lık bir zam gelmişti. Son açıklanan enflasyon oranları ile birlikte bu zammın pek bir alım gücü kalmadı. Özellikle ortalama İstanbul semtlerinde bile daireler asgari ücrete denk gelmeye başlayınca bir takım alternatif yöntemler denendi.

Krediler – Kampanyalar ve Daha Fazlası

Vatandaşın ödeme zorluğundan kurtulması için pek çok farklı seçenek masaya yatırıldı. Düşük faiz oranları ile sene başından bu zaman kadar vatandaşın kredi alması sağlandı. Aynı zamanda özellikle ödemeler konusunda özel sektöründe çok ciddi çalışmalar yaptığını belirtmek yanlış olmayacaktır. Bu konuda özel bankalarda yeni kampanyalar, iadeler ve uygun fiyatlı kredi avantajları ile çalışanları rahatlatmaya çalıştı. Yalnız ne olursa olsun asgari ücretle çalışan kişilerin ekonomik olarak rahatlama yaşaması mümkün olmadı.

Asgari Ücret Zammının İsmi: Refah Payı

Yeni zammın kısa süre içerisinde gündeme gelmesi planlanıyor. Üstelik bu sefer özel sektör temsilcilerinin de bu konuya ilgili olduğu duyumlar arasında yer alıyor. Hatırlarsanız asgari ücrete sadece sene başında bir kere zam yapılıyordu. Yalnız ödemeler çok ciddi anlamda artıp alım gücü düşmeye başlayınca bu sefer temmuz ayında ara zam ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.

Alınan duyumlara göre, asgari ücretli çalışanları rahatlatmak amacıyla temmuz ayında refah payı adı altında bir zam planlanıyormuş. Bu zammın ise - %45 arasında olması gerektiği savunulmakta…

Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak

Henüz bu konuda ciddi ciddi bir açıklama ön plana çıkmadığı için yapılacak zamla alakalı dillendirilecek bir rakamda bulunmuyor. Şirketlerle beraber yapılacak olan bu zam kararlarının hemen hemen her sektörü de etkilemesi bekleniyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere pek çok il içinde asgari ücretle geçinmek imkansız bir hale geldiği için bu şekilde bir zammın yapılması da son derece mantıklı ve doğal bir sonuç olarak kabul ediliyor.

Ne Kadar Zam Yapılacak?

Birçok sektörde aktif olarak çalışmalarını sürdüren şirketler, çalışanları maaşlar karşısında ezilmeye başlayınca kendileri inisiyatif alarak çalışanlarının maaşlarını yükseltmeye başladılar. Özel sektör temsilcileri yaptığı açıklamalarla birlikte, çalışan bulmanın zorlaştığını çünkü kimsenin asgari ücret ile çalışmaya yanaşmadığını belirtti. Bu sebeple hem çalışmak isteyenleri teşvik etmek hem de ödeme zorluklarının aşılmasını sağlamak amacıyla pek çok şirketin - %25 oranında zam yaptığı biliniyor.

Orta uzun vadede aynı şirketlerin eğer devlet tarafından bir zam yapılırsa aynı şekilde oranlarla artış yapmaya da razı oldukları açıklanmıştı.

Devlet Kanalında Vergi Teşviki Var!

Özel sektör temsilcileri yaptığı açıklamalarla, devletin çalışanlarının maaşlarına zam yapması karşılığıyla vergi teşviki vermesinin hem üretimi artıracağı hem de çalışanların refah seviyesine olumlu etki sağlayacağına dair ciddi bir görüş oluşmuş durumda. Şimdilik bu durumun daha ne kadar bu şekilde gideceği de belirsizliğini koruyor.

Bazı sektörlerde zam oranlarının çok daha yüksek olduğu da kayıtlara geçti. Özellikle hazır gıda ve giyim sektörlerinde aktif iş olduğu için çalışanların daha mutlu çalışmasının sağlanması amaçlanıyor. Bu durumda da daha fazla ve daha ayrıcalıklı iş imkanları, sosyal olanaklar ve maaş zamları yapılıyor. Çalışanlar bu şekilde şirket aidiyetini artırarak çalışırken herhangi bir zorlukta yaşamadıklarını bekliyor.

Tabii ki iş sadece asgari ücrette değil, aynı zamanda son yapılan zamların ardından emeklilerinde zam beklediklerini belirtmiş olalım.