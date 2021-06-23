Ziraat Bankası, Bayram, Düğün, Tatil Kredisi Duyurdu, 10000 ile 60000 TL Arasında Hesaplarda Olacak

Ziraat Bankası kredi başvurusu detayları duyuruldu. Banka yaptığı son açıklama ile birlikte, uygun faizlerle kredi vereceği duyurdu. Üstelik yapılan bu son kredi paketi ile birlikte, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli krediler hizmete sunulacak. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, tatil kredisi, düğün kredisi veya bayram kredisi olarak bu kredileri alabileceklerdir. Bankanın instagram ve diğer sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile birlikte, 60 bin TL'ye kadar banka gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunacak.

Ziraat Bankası, yaptığı dev kredi kampanyaları ile müşterilere umut olmaya devam ediyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankanın uyguladığı bu kredi kampanyasına katılarak hemen kredi sonucunu öğrenebilirler. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, belirlenen şartlarda onay alabilecekleri bu krediyi banka şubesinden veya internet bankacılığı üzerinden de kullanabileceklerdir. 36 ay vadeli kredilerde, detaylar ve şartlar şu şekilde...

Ziraat Bankası Dev Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası, dev kredi kampanyasına katılmak isteyenlere yeni başvuru imkanları sunuldu. Banka özellikle tatil kredisi, bayram kredisi, düğün kredisi paketleri ile birlikte, tek bir kredi kampanyası başlattı. 10000 TL ile 60000 TL arasında verilecek olan bu krediler, gelir belgesiz olarak verilecek. Banka kredi kullanacak olan kişilerin gelir belgesi olması durumunda, bankaya belge sunmadan onay vereceğini duyurdu. Özellikle emekli olan kişiler, emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak kredi başvurularını banka şubelerinden istedikleri zaman yapabilecekler.

Kredi alacak kişilerin banka kredi siciline bakarak onay verilecek. Banka kredi sicili kötü olan kişiler, maalesef onay alamayacaklar. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler bankalarda kara liste veya kırmızı kalem listelerinde varsa, kredi alamazlar. Banka kredi sicili düzgün olan kişiler, yapılan bu kredi kampanyasına katılabilecekler.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Ziraat Bankası tatil kredisi, bayram kredisi ve düğün kredisi ile birlikte aynı kredi paketinden müşterilerini yararlandıracaktır. Banka uygun faizlerle anında kredi imkanı sunuyor. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, Ziraat Bankası üzerinden hızlı onay alabileceklerdir. Başvuru banka şubesinden 60 bin TL'Ye kadar kimlikle, 60 bin TL üzerinde ise gelir belgesi ve kimlik ile yapılmaktadır. Kredi kullanmak için banka 3 ay ertelemeli olarak kredi verileceği için, banka en fazla 33 ay vadeye kadar erteleme yapanlara kredi kullandıracaktır.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu için, online olarak internet bankacılığı üzerinden de kredi verecek. Banka hesabı olan kişiler Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak bu kredi için başvuruda bulunabilir...