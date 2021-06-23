Acil Kredi İhtiyaçları İçin Finansbank Şubeye Gitmeden, Belgesiz, İmzasız 75.000 TL Kredi Veriyor! 3 Ay Ödemesiz…

QNB Finansbank, 75.000 TL kredi kampanyasını duyurdu. Müşteriler bu kredi kampanyası sonrasında hızlı başvuru yapmaya başladı. QNB Finansbank son dakika kredi kampanyası ile birlikte, düşük faizli ve şubesiz kredi vereceğini açıkladı. Banka resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru ile birlikte, kredi başvurusu yapacak olan kişiler hemen sonuç alabilecekler. QNB Finansbank bu kredi kampanyası için bazı şartlar da duyurdu. Belirtilen şartlara uygun olan kişiler, bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil kredi almak isteyenlerin adresi QNB Finansbank olacak. Banka kredi kampanyası başlattıktan sonra rekor başvuru seviyesine ulaştı. QNB Finansbank üzerinden ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler, bir başvuru yaparak ne kadar kredi onayı alacaklarını görebileceklerdir. Banka kredi notu yüksek olan müşterilere düşük faizlerle kredi verecek. Üstelik banka müşterisi olan kişilere, banka şubelerine gitmeden de QNB Mobil uygulaması üzerinden kredi verilecek.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başvurusu

Banka üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka politikalarına uygunsa birden fazla yöntemle kredi başvurusu yapabileceklerdir. SMS ile kredi başvurusu bu bankada en çok tercih edilen kredi başvuru yöntemleri başında geliyor. Hem kolay başvuru hem de anında sonuç ile birlikte, müşterilerine hemen kredi imkanı tanınıyor. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, TC KİMLİK numarasını 5030 numarasına mesaj atarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonrasında 3 dakika içinde kredi sonucu sizlere gelecek ve onaylanan kredi hemen sizlere mesaj ile gösterilecektir.

Şubeye Gitmeden, Belgesiz, İmzasız Kredi Nasıl Alınacak?

Banka kendi müşterilerine şubeye gitmeden kredi verecek. Bunun için bankada hesabınızın olması ve bankanın internet bankacılığı şifresini almanız gerekiyor. Hesabınız üzerinden aldığınız internet şifresi ile birlikte, QNB Mobil uygulamasına girebilir ve buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, QNB Mobil uygulaması üzerinden yapacakları başvuruda belgesiz onay alacak ve onay aldıkları tutarı da hemen hesaba atacaklardır. Banka 75 bin TL'ye kadar internet üzerinden kredi imkanı sunmaktadır. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkanı yapılmaktadır. 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli kredi ile işlem yapılmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapmak istiyorsa, kredi için bankaya bu tekliflerini iletmesi gerekiyor.

İnternet Üzerinden Kredi Başvurusu

Banka müşterisi olmayan kişilerde QNB Finansbank'ın internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu yapabileceklerdir. Buradan direk siteye giderek kredi başvuru formunu doldurup, kredi başvurusu yapabileceksiniz. Başvuru onayı alan kişiler, en yakın banka şubesinden kimlikle kredilerini kullanabilirler. QNB Finansbank şubelerine giderek başvuru yapacak olan kişiler, gişe personelinden veya bireysel müşteri temsilcisi personelinden kimlikleri birlikte kredi başvurusunu yapabileceklerdir. Başvuru detaylı bir şekilde şube onayında incelenecek ve kredi onayı almanız ile birlikte, şubeden aynı gün kredi alabileceksiniz.