Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 33 bin TL ödeme yapmaya devam edecek!

Kamu Bankası olarak hizmet veren ve özellikle emekli maaş alan vatandaşların ilk tercih etmiş olduğu bankaların başında gelen Ziraat Bankası yaptığı kredi kampanyaları ile birlikte sürekli olarak güncellenen kredileri müşterilere sunmaktadır.

Ziraat bankası'nın son yapmış olduğu gelir belgesiz 33 bin TL ihtiyaç kredisi sadece bireysel olan vatandaşlara tüketici kredisi olarak verilmektedir. Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmesi durumunda 18 yaşından büyük olması ile birlikte bu kredilere hemen alabiliyor. Sizler de başvuru yapmak istiyorsanız Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılarak ihtiyacınızın karşılayabilmeniz için sizlere 33.000 TL ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası 33.000 kredi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 33 bin TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek kimliğini ve gelir belgesini vererek Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası gelir belgesiz kredi kullanmak isteyen vatandaşların Bu banka üzerinde hesabı olması veya maaş müşterisi olması gereklidir. Ziraat Bankası bankamatik kartınız varsa en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurunuzu gelir belgesiz olarak yapabilir ve ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz.

Başvurular sadece banka şubesinden değil de resmi internet sitesi üzerinden de yapılmaktadır. Emekli olan son işyerinde 6 aydır çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda banka kredi puanına göre faiz oranlarından yararlanarak 33 bin TL krediyi kendi hesaplarına yatırabiliyor.