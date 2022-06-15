Akbank resmi olarak açıkladı! Son dakika 40.000 TL ödeme geldi!

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara 40 bin TL haber geldi. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz Kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız banka Haziran ayına sonuna kadar sizlere düşük faizli kredi vereceğini açıkladı. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haber sonrasında vatandaşlarına nasıl kredi başvurusu yapacakları hakkında bilgileri araştırmaya devam ediyor.

Akbank ülkemizde düşük faiz oranları ile kredi verirken kolay bir şekilde Kredi sonucu sunan bankaların başında gelmektedir. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara Kredi imkânından faydalanmaları durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Akbank kredi kampanyalarına katılmak istiyorsanız sizler de ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmek için bankanın uyguladığı Kredi şartlarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor.

Akbank kredi başvurusu...

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar SMS atarak başvuruda bulunabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan tutarı hemen hesabınıza yatırmış olursunuz.

Akbank kredi başvurusu ayrıca Akbank direkt uygulaması üzerinden de yapılmaktadır. Banka müşterisi olan veya bu bankalardan maaş alan vatandaşlar Kendi resmi internet sitesi üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak veya bankanın mobil uygulaması üzerinden Akbank direkt Mobil uygulamasına girerek Kredi kullanabiliyor.