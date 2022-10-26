Ziraat bankası banka üzerinden ve ATM üzerinden hesaplarınıza ve IBAN numaranıza 50.000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız, bazı şartlara uygun olarak 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi işlemlerinden kolay bir şekilde faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların kredi işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için 36 ay vadeli kredi alacağı haberi verildi. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi kullanacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin bireysel müşteri olması durumunda ve banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda sigortalı olarak bir işyerinde çalışması durumunda son işyerlerinde 6 aydır çalışıyor olması, banka tarafından isteniyor. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları ihtiyaç kredisi başvuruları ile birlikte kredilerini hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde ödemelerini de gerçekleştirebiliyor.

Banka kredi politikalarına uygun olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun kredi hizmetinden faydalanacak olan Ziraat Bankası müşterileri düşük faizlerle kredi kullanmak için banka şubelerine gitmelerine de gerek kalmayacak. Ziraat Bankası Banka hesabınız aracılığı ile birlikte internet bankacılığı şifresi oluşturarak, sizlerde Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası Banka hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemleri 5 dakika içerisinde yapılmakta olup hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilmektedir.

50000 TL ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda 3 ay ertelemeli olarak işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişilere kredi işlemleri hızlı bir şekilde ödenecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.