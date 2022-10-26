Emekliye son dakika ödeme haberi! 4500 TL Ödeme verilecek!

Emekli maaşını Denizbank ve Akbank üzerinden alan vatandaşlar içinse ihtiyaç kredisi değil, kredili mevduat hesabı olarak sizlere 4500 TL ödeme verileceği resmi olarak açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alabileceğiniz, kredili mevduat hesabı başvurularında 4500 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara 12 ay vadeye kadar geri ödemelerini yapmak kaydı ile birlikte vatandaşlara destek ödemeleri verileceği açıklandı.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlara 4500 TL'ye kadar ödemeler verilerek hızlı bir şekilde işlemler yapılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte sizlere verilecek olan bu kredilerde 90 gün ertelemeli kredi hemen aynı gün içinde ödenmektedir. 4500 TL kadar emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyor ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, uygun faiz oranları ile birlikte kredilerinizi alabileceğiniz bu kampanyaları, sizlerde hemen katılabilirsiniz.

Denizbank üzerinden kurtaran hesap adı ile birlikte verilecek olan emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda ki, kredili mevduat hesabında, sizlere, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak taraf destek ödenmektedir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara, Denizbank, ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak da işlem yapacak. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kurtaran yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız.

Başvuru yapacak olan kişiler, Akbank üzerinden de Akbank Direkt uygulamamız sına giriş yaparak nakit başvurusunda bulunabilir.