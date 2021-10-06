Ziraat Bankası Banka Kartı Sahiplerine 10.000 TL ile 45.000 TL Arasında Ödeme Yapılacak: İşlemlerinde Ziraat Bankası’ını kullanan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar uzanan bir kredi kampanyasının duyurusu yapıldı. Ayrıca krediler müşterilere 3 ay ödeme ertelemeli şekilde 36 vade ile internet üzerinden onayları sağlanmaktadır. Ziraat Bankası aracılığı ile son dakikada duyuran bu kampanyaya katılım sağlamak isteyen müşteriler düşük faizlerle kredi onayı alabilecek.

Ziraat Bankası’na ait bankkart sahibiyseniz, anında olay alabileceğiniz bir kredi kampanyası başlatıldı. Başvuru gerçekleştirmek isteyenlerin bankada hesapları bulunuyor ise 10.000 TL ile 45.000 TL arasındaki bir limit üzerinden kredi kullanmasına imkan sunulacaktır. Söz konusu kampanya ile alakalı şekilde resmi internet sitesi üzerinden ise duyuru yapıldı. 10 bin TL ile 45 bin TL arasındaki bir tutara ihtiyaç duyanlara bankkart sahibi ise hemen kredi onayı alabilmektedir. Krediye özel şartlar ise bir metin ile sitede yer verildi.

Gereken Şartlar

Ziraat Bankası ile kredi kullanmak isteyenler için bazı şartlarında yerine getirmesi istenmektedir. Kredi kullanmak isteyenlerin bankamatik hesapları bulunuyor ise, internet bankacılığı şifresi sahibi de olması gerekmektedir. Alınacak internet şifresi sonrasında işlemlerini gerçekleştirenler hemen kredi onayları alabilmektedir. İnternet bankacılığı üzerinden mobil uygulamanın kullanılması halinde 10 bin TL ile 45 bin TL arasında kredi başvurularını yerine getirir ise ve onay alması durumunda anında hesaplarına yatırabilecektir.

Emekliler Kredi Alma Hakkına Sahip Olacak

Ziraat Bankası tarafından sunulan kredi kampanyasından emekliler de 1.55 faiz oranları üzerinden faydalanabilecektir. Banka üzerinden emekli maaşını alan bir konumda olan emekliler şuanda kredi başvurusu yapabilecektir. Onay alan krediniz hemen hesabınıza yatırılacaktır. Emekliler içinde verilecek bu destek kampanyasına katılım sağlamak isteyenlerde mobil uygulama üzerinden belirlenmiş limitler dahilinde kredi kullanma hakkına sahip olacaktır. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almakta olan kişiler krediler onaylanarak hesaplarına yansıdığında 36 ay vadeli şekilde ödemelerini gerçekleştirebilecektir. Aynı zamanda mevcut kredi 90 gün gibi bir süreli erteleme ile ödenme şansına sahip olacaktır. Konu il ilgili tüm detaylı açıklamalar Ziraat Bankası resmi internet sitesindeki duyuru sayfasında belirtilmiştir.