Son Dakika Haberi: Emekli Olan Kişilere 2.500 TL Zam Geldi, Hesaplara Yattı

Emekli olan kişilere son dakika haberi geldi. Emekliye 2500 TL'ye kadar zam yapıldı ve bu zam ile birlikte artık daha yüksek limitlerde nakit avans alınacağı duyuruldu. Emekli olan kişilere verilecek olan 2500 TL zam haberi sonrasında, nakit avans başvurusu yapan ve kredi notu uygun olan emekliler kendi maaş hesaplarına göre artı para alabilecekler. Emekliye yapılan bu zam sonrasında, emekli maaşınızın bulunduğu hesap üzerinden mobil uygulamayı kullanarak da bu para için başvuru yapabilir ve acil ihtiyaçlarınız için hesabınıza artı para tanımlatabilirsiniz.

Emekliye 2500 TL zam geldi

Emekliye 2500 TL zam haberi ile birlikte emekli olan kişiler bu parayı nasıl alabilecekler merak konusu oldu. Son dakika haberine göre emekli olan kişilere daha önce verilen nakit avans limitlerinde 2500 TL'ye kadar zam geldi. Daha önce 1500 TL'ye kadar verilen nakit avans limitleri şimdilerde ise artık 4 bin TL'ye kadar bankalar tarafından verilmektedir.

2500 TL kadar zam getirilen bu kampanyada başvuru yapan emekliler hesaplarına artı para olarak acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri 4000 TL'yi hemen yatırabileceklerdir. Sizlerde emekli maaşı aldığımız banka üzerinden bu destek parasına başvurunuzu istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. İnternet bankacılığı üzerinden yapılan başvurularda onay olan kişiler artı para olarak hemen hesaplarına bu parayı yatıracaklardır.

Vakıfbank artı para başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan kişilere Vakıfbank hızlı bir şekilde kredi ve nakit avans imkanı sağlıyor. Özellikle daha önce bu banka üzerinden 2500 TL'ye kadar nakit avans alan ve düzenli ödemeler yapan kişiler internet üzerinden başvuru yaparak 4000 tl ye kadar nakit avans başvurusunda bulunabilirler. Vakıfbank mobil uygulamasına girerek emekli maaşı aldığınız hesap üzerinden bu başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat bankası'ndan 2500 TL artı para

Ziraat Bankası emekli maaşı alan kendi müşterilerine 4000 TL'ye kadar artık para veriyor. Daha önce 1500 TL ye kadar verilen bu artı para şimdilerde ise 4000 tl ye kadar hızlı bir şekilde veriliyor. Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek başvurunuzu yapabilir onaylanan parayı da hemen hesabınıza atabilirsiniz.