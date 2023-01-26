Ziraat bankası banka hesabı olanlara "Borç kapatma kredisi" ödemesi başladı! Devlet destekli olacak

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara borç kapatma kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri kampanyalara katılarak uygun faizlerle işlem yapılacağı açıklandı.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, uygun faizlerle kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası borç kapatma kredilerinde, güncel faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecektir. Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirir.

100 bin TL ye kadar almış olduğunuz borç kapatma kredilerinde, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde ödemeler verilmektedir. Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek tüm vatandaşlar, 5 dakikada sonuç alabilir ve kredi kullanılabilmektedir. başvuru yapacak olan kişilerin özellikle de emekli olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden işlemleri gerçekleştirilir ve 24 ay vadeli 100000 TL borç kapatma kredisi verilerek, diğer bankadaki olan tüm güncel kredi kartı ve kredi borçları kapatılmaktadır.