TC kimlik numarası son rakamı 2-3-4-6-8-9-0 olanlara ödeme haberi: Bankadan tam destek, hemen hesaplarda olacak!

Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Akbank ve Denizbank, TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak, kredi işlemleri gerçekleştiriyor.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman kredi ödemelerinden faydalanabileceğini de söylemek isteriz.

Tc kimlik numarası üzerinden nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi başvurusu için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.

Akbank haricinde Denizbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik doğum tarihi yazarak mesajı: 32 80 numarasına gönderin.

Akbank ve Denizbank üzerinden yapılacak olan SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında onay alacak olan tüm vatandaşlara bankalar 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi alarak kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 32 80 ve 44 25 numaralarına göndermiş oldukları mesaj sonrasında kredi notu sorgulaması yapılacak ve kredi puanı uygun olması durumunda onay verilecektir. Akbank ve Denizbank üzerinden aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.