Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlara, 5 gün içerisinde 150000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi verilecek

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanya duyurusu ile birlikte banka hesabı olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte diğer bankalardaki borçlarını kapatmaları için bir kredi kampanyası başlattığını açıkladı.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların, Ziraat Bankası şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabileceği duyuruldu.

Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda sizlere ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödeniyor. Sadece emekli olan vatandaşlar değil, sigortalı olarak çalışan vatandaşlarında bu banka üzerinde hesaplar olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri verileceği açıklandı.

ZİRAAT BANKASI KİŞİLERİN BORÇLARINI KAPATACAK!

Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 150000 TL'ye kadar kredileri vermiş olması durumunda diğer bankalardaki olan borçlarınızı da kapatmanızı istemektedir. 150000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 12 ay vadeli kredi ödeme tablosu, oluşturacakları gibi, ayrıca ilk taksit ödemesine ertelemeli olarak da yapabiliyor. 100 bin TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 24 ay vadede 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde ise 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabiliyorsunuz.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı banka şubeleri üzerinden banka internet sitesi üzerinden ve kullanıyorsanız, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapabilirsiniz. En düşük faiz oranları ile birlikte sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan bu banka sadece emekli olan kişilere değil, sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan ve tüm bireysel müşterilere 150000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi vermektedir.

DİĞER KAMU BANKALARI DA BORÇ KAPATMA KREDİSİ VERECEK

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler aynı şartlar dahilinde kredi kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası haricinde, Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan veya emekli maaşları bu bankalar üzerinde olan vatandaşlar da borç kapatma kredisi kullanmak istiyorlarsa hangi bankada hesapları var ise o bankanın şubesine giderek diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak istediklerini söyleyebilirler. değerlendirme yapıldıktan sonra sizlere, kamu bankaları düşük faiz oranları ile birlikte borç kapatma kredisi imkanı sağlamaktadır.