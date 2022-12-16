0-2-4-6-8 kimlik numarasının son hanesi olanlara 3 gün içinde 33.000 TL ödeme olacak! Son dakika gece açıklandı

33000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak onay vereceğini açıkladı.

33000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte ödenecektir. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz ve bu kampanyaları katılabileceğiniz kredilerde sizlere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırlandı.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 33000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşların banka kredi puanı yüksek olması durumunda aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kredi alabileceğini söylemek isteriz.

SMS KREDİ

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalarda, SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri verilir.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak için bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda başvurunuzu yapmış olacak ve ne kadar onay aldığınızda, SMS ile göreceksiniz. Sms ile kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek, 33000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve kredi limitini yükseltmek istiyorlarsa, gelir belgesi vererek, kredi limitini yükseltebilirler.