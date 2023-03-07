Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar bugün itibariyle ödemeler başladı, dikkat...

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda ₺50.000'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. Ziraat Bankası yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında gelir belgesiz 36 ay vadeli Kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde ödemeleri hesapları yatırmaktadır. Ziraat Bankası durumunda internet bankacılığı uygulamalarını kullanmaları halinde Kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde ödemektedir.

Ziraat Bankası mart ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kredi kampanyası ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen kişilere belirtilen politikalara uygun olarak işlemlerini hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır. Ziraat Bankası bireysel kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız sigortalı olarak bir iş yerinde çalışan vatandaşların Son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmaları banka tarafından istenirken Kredi işlemlerini yapacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda maaş müşterisi olması istenmektedir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar bireysel müşteri olmaları durumunda mart ayı sonuna kadar yapılacak olan internet bankacılığı kredisi kampanyasına katılmak için internet şifresi oluşturduktan sonra Ziraat mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabilmektedir.

Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve bankadan hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabileceksiniz. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kredi başvurunuzu yapmak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurunuzu tamamlayabilir ve onaylanan krediyi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.