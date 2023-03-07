Kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK BAĞ-KUR 4a, 4b, 4c emekli ve memur beklenen Temmuz 2023 maaşları

SSK BAĞ-KUR 4a, 4b, 4c emekli ve memur beklenen Temmuz 2023 maaşları... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Her yıl yapılan zamlar memurların ve emeklilerin en beklediği günlerdendir. Geçtiğimiz yıl başında yapılan zamlar birçok ailenin gelir düzeyinin yükselmesini sağladı. Özellikle asgari ücretli çalışanlara yapılan üst üste zamlar oldukça olumlu tepkiler aldı. Çünkü hızla yükselen enflasyondan dolayı asgari ücret artık yetersiz kalmaya başlamıştı. Bu nedenle öncelikle devlet yaz ortasında bir zam yaparak asgari ücretlileri mutlu etti.

Maaşlar Nasıl Hesaplanır?

Çalışanlara ve emeklilere yapılacak olan zamlar enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Eğer enflasyon düzeyi yüksekse yapılacak olan zamlar yüksek olurken düşük enflasyon durumunda da zamlar daha düşük tutuluyor. Yaz aylarından itibaren uzmanlar yapılacak olan zam oranlarının yüksek olacağını söylüyorlardı. Çünkü son 6 aydır enflasyon yüksek seyrediyordu. Haliyle yıl sonuna kadar enflasyonun düşmeyeceği pek çok uzman tarafından dile getiriliyordu. Sonuçta 6 aylık enflasyon yüzde 17 olarak açıklandı. Emeklilerinde en düşük maaşı 5.500 TL’ye kadar yükseldi. Eklenen refah payları ile birlikte maaşlar 6.000 TL’nin üzerine çıktı. Bu miktarın yılın belli dönemlerinde enflasyon verilerine göre artması gerekiyor.

Memur Ve Emekli Maaşlarına Zam Var Mı?

2023 yılına girilirken emekli ve memurlar için yapılan yüzde 30'luk zam, bu kesimler tarafından yetersiz bulunarak tepkiyle karşılandı. Özellikle maaşların ilk yarısında yetersiz bulunmasıyla birlikte, ikinci yarıda yapılacak zam düzenlemeleri de merak konusu oldu.

Emekli ve memurlar, maaşların enflasyon oranlarına göre hesaplanmasını talep ediyor. Çünkü enflasyonun etkisiyle alım gücü düşen bu kesimler, yeterli bir zam oranı olmadığı takdirde mağdur olmaktan korkuyorlar.

Maaş düzenlemeleri yapılırken, emekli ve memurların yaşam standartları göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü bu kesimlerin ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği ve emeklilik ya da memuriyet dönemlerinde gelirlerinin düşük olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Öte yandan, emekli ve memurların haklarının korunması, ülke ekonomisinin de daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, maaş düzenlemeleri yapılırken, dengeli ve adil bir yaklaşım benimsenmelidir.

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