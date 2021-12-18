Ziraat Bankası Aylık Gelirli Çalışan ve Emekli Olan Kişilere 2500 TL ile 25.000 TL Arasında Ödeme Gönderiyor

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası için yeni bir kampanya duyurusu başlattı. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemelerinde üç ayı ertelemeli olan kredi kampanyasına başvuru yaparak acil, nakit ihtiyacını giderebilir. Ziraat Bankası, kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç veriyor. Ziraat Bankası müşterisi olmanız durumunda çalışan ve emekli olmanız ile beraber bankadan 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bankadan yapılan açıklama ile birlikte kredi başvurusu yapan kişiler ve en az limit olarak 2500 TL ile en fazla,limit olarak ise bankaya 25000 TL ödeme verecek.

Ziraat Bankası Üzerinden Başvuru

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı şifresi alarak, Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden kullanacağınız internet bankacılığı kredisi ile birlikte banka, belirli şartlar dahilinde kredi onayı verecek ve sizlerin, ilk, taksit ödemesini 90 gün erteleyecek.

Ziraat Bankası yapmış olduğu kredi kampanyasında 25000 TL onay almak isteyen kişilere düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi imkanı sunacak. Ziraat Bankası şubeleri ve Ziraat Bankası ATM'si ve Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, hemen ne kadar kredi onayı aldığınızda görebilirsiniz.

Diğer Bankalarda 25.000 TL Verecek

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan veya çalışma maaş alan kişiler banka internet bankacılığını kullanarak veya en yakın banka şubesine giderek başvuru yapabilir. ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderken kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte düşük faizle 25000 TL kredi kampanyasına katılabilirsiniz. 25000 TL'ye kadar alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme ile toplamda 36 ay vadeli kredi kullanabilir ve acil nakit ihtiyacını giderebilir.