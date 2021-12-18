50, Yaşının Altında Vatandaşlar İçin Emeklilik Konusu Aydınlığa Kavuştu, Gereken Şartlar Belirlendi

Daha önceki açıklamalara göre erken emeklilik imkanından faydalanmak için ikramiye günlerinin ve mesai günlerinin sayısının hesaplanacağı ve bu şartları uygun insanların emekli olabilecekleri söylendi.

50 Yaş ve Altı Vatandaşlar İçin Yüz Güldüren Haber

Daha önceki açıklamalara göre erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için ikramiye günlerinin ve mesai gün sayısının hesaplanacağı ve bu şartları sağlayan vatandaşlarımızın erken emeklilikten faydalanabileceğini belirtilirken, yapılan açıklama sonrasında birçok hesaplamanın ardından bir müjdeli haber daha geldi. Bu haber özellikle 50 yaş altı vatandaşları ilgilendirir. Nitekim 50 yaşın altında olsanız dahi çalışma hayatınızdaki ikramiye günleriniz ve mesai günlerinizin sayısı 50 hedefine ulaşabilir ve emekli olabilmek adına 50 yıl beklemeniz gerekmeyebilir. Peki 50 yaşında emeklilik şartları nelerdir? 50 yaşından önce erken emekli olabilmek mümkün müdür?

Vatandaşlar , ekonomik, iş koşulları ve manevi haller gibi birçok nedenden dolayı emekli olmayı bekliyor. Ek olarak insanların bu durumun içinde olması emeklilik hakkında pek çok araştırma yapılmasına neden olmuştur. Bu araştırma ve devletin politikaları ışığında 48,49,50 yaşlarında olan vatandaşların erken emekli olma şansından yararlanabilmektedir. Özellikle bu şansı kaybetmekten çekinen vatandaşların sonuncusu için iyi bir filtre hesabı olması gerekmektedir. Çünkü emeklilik için gerekli olan amortisman primi başlangıç ​​gününden itibaren sayılmaya başlar.

48 Yaşında Emekli Olmak İsteyenler

Örneğin, doğum seneniz 1980 ve çalışma seneniz 2001 olarak baz alalım. Diyelim ki çalışma hayatımız birkaç gün izin haricinde fazlasıyla hareketli. Emeklilik koşullarımızın ortalama olarak 5,225 bonus gün eklediğini varsayalım. Bu durumda emeklilik için tek şart 25 yıl, bir işi bitirirseniz emekli olabilirsiniz, bu durumu göz önünde bulundurarak ortalama 7 senelik bir çalışma süresine denk gelen yaklaşık 2225 ek ikramiye günü eklemeniz gerekiyor. Yani 1980 yılında doğmuş 41 yaşında vatandaşlar bu çalışma döneminden 7 yıl sonrasında yani 48 yaşına bastıklarında emekli oluyor.

Emeklilik Pirim Günü Ne Demek?

Emeklilik priminin ödendiği gün, işe alınma tarihinden itibaren sigortanız olarak adlandırılır. Emekli olmayı hedefleyen vatandaşların sigortalılık günlerini ve çalışma gün sayılarını dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Emeklilik katkı paylarının tarihini öğrenmek isteyen vatandaşlarımızın iş yerlerinde ve bağlı oldukları sigorta kuruluşunda bilgi alarak sorgulamaları tavsiye edilir.