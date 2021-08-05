Ziraat Bankası Ay Sonuna Kadar 2500 TL Ödeme Yapacak, Şartlar Belli Oldu, Pandemi İçin Ödenecek

Ziraat Bankası üzerinden ay sonuna kadar 2500 TL'ye kadar ödemeler yapılacak. Pandemi dönemi içinde yapılan bu ödemeler 2500 TL olarak sizlerin hesabınıza nakit avans olarak yatacak. Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden sizlerde 2500 TL almak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekmektedir. Daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullandıysanız Ziraat Bankası yapmış olduğu duyuru sonrasında bu kişilere onay vereceğini söylemiştir. Kredi ve kredi notunuzun başvuru yaptıktan sonra değerlendirileceğini ve 2500 TL'ye kadar Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden artı para alabileceğini söyleyebiliriz. Acil para ihtiyacı olan kişilere son dakika kampanyası olarak yapılan bu kampanyaya katılabilmeniz için başvuru yapmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de işlem yapabileceksiniz. Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi sizlere yardımcı olacaktır.

Ziraat Bankası 2500 TL ödeme nasıl yapılır?

2500 TL'ye kadar ödeme yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası, mobil uygulamasına veya internet bankacılığı şifresiyle giriş yapmanız gerekmektedir. Ziraat Bankası internet bankacılığına giriş yaptıktan hemen sonra başvuru yapmak istiyorsanız hesaplarım bölümüne girerek buradan nakit avans limitine başvuru yapmanız gerekiyor. Eğer daha önceden bir nakit avans limitiniz hesap da eklenmedi ise banka, sizleri 2500 TL ye kadar değerlendirme yaparak bir avans hesabı açacaktır. Kredili mevduat hesabı olarak de verilen bu hesaba başvuru yaptıktan sonra onay alırsınız hemen hesabınıza nakit yüklenecektir.

2500 TL nasıl kullanılacak?

Hesabınıza yatacak olan parayı istediğiniz zaman, Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilir, internet bankacılığı üzerinden veya mobil bankacılık üzerinden istediğiniz ödemeyi yapabilir veya istediğiniz hesaba EFT Havale gibi gönderimleri yapabilirsiniz. Kullanılan para sonrasında banka, sizlerden geri para ödemesinin 30 gün içerisinde yapmanızı isteyecektir. 30 gün içerisinde ödeme yapmak istemeyen kişiler para çektikten sonra nakit avansı, taksitli olarak ödemek istiyorlarsa, 12 ay vadeye kadar işlem yapabilirler. Ziraat Bankası üzerinden verilecek nakit avans limitlerinde sizlerde başvuru yaparak, hemen hesabınıza aktarabilirsiniz. Bankanın tek şartı, bankada bir hesabınızın olması ve internet bankacılığı şifresi alarak internet üzerinden başvurusunda bulunmanızdır.