Ayça Ayşin Turan: Hiç Yalnız Hissetmedim

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, samimi açıklamalarda bulundu ve hiç yalnız kalmadığını, yalnızlık hissetmediğin dile getirdi. Kalabalık bir ailede doğmuş olmanın konforunu hep hissettiğini açıklayan ünlü isim en yakın arkadaşlarının da her zaman kardeşleri olduğunu bildirdi.

“Meryem”, “Zemheri” ve “Arıza” gibi başarılı projelerde rol alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, samimi açıklamaları ile dikkatleri üzerinde topladı. Hakkında bilinmeyenleri anlatmayı da ihmal etmeyen ünlü isim, zorluklara takılıp kalmadığını ve yolunun uzun olduğunu söyledi. Zorlu konuların üstünden atlayıp gelecek olan güzel günlere konsantre olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, bakış açısı hakkında bilgileri paylaştı. Sergilediği oyunculuk performansı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile ilgili merak edilenleri sizler için yazdık.

2011 yılında Dinle Sevgili isimli projede hayat verdiği Gülfem karakteri ile tanınan ünlü oyuncu, hayat vereceği karakterlerin oyunculuğunun sınırlarını çok zorlayacak karakterler olmasını istediği söyledi. Bir gün hedefinin gerçekleşmesini dilediğini ifade eden ünlü isim, bilinmeyenlerini anlattı.

28 yaşındaki ünlü oyuncu Turan, popüler ya da ünlü olmak hakkında bir durumu olmadığını ve bunun yaptığı işin getirisi olduğunu söyledi. Kendi isteğinin kalıcı olmak olduğunu ve iyi bir oyuncu olarak anılmak olduğunu anlatan oyuncu, sevenleri ile önemli bilgileri paylaştı. 2011 senesinde başladığı kariyer hayatında pek çok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın yapmış olduğu açıklamalar ve bakış açısı ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Hayatta yaşamış olduğu zorlukların üstesinden nasıl geldiğini de ifade eden başarılı oyuncu, başta üzülse de “hayırlısı bu” diyerek üstesinden geldiğini söyledi. Bu nedenle hayatta karşısına çıkan zorluklara takılıp kalmadığını ve gelecek olan güzel günleri odaklı bir hayat sürdüğünü ifade eden oyuncu, açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.