Ziraat Bankası ATM'den 10.000 TL Ödeme Yapıyor, 18 Yaş Üstü Alabilir 

Ziraat Bankası üzerinden yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. ATM üzerinden 10 bin TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz. 18 yaş üstü olan herkes Ziraat Bankası üzerinden 10 bin tl ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabilecekler. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte 10.000 TL ye kadar ihtiyacı olan kişilerin Banka hesabı olması durumunda banka şubelerine gitmeden de internet üzerinden başvuru yapabilir ve onay almaları durumunda da Ziraat Bankası ATM üzerinden 10 bin TL kullanabilirler.

Ziraat Bankası 10 bin TL'ye kadar yapmış olduğu kredi kampanyasında 36 ay vade ile işlem yaparken ilk kredi taksit ödemesinde 2 ay veya 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası ATM üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası hesabınız olsa da olmasa da Ziraat Bankası ATM üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Farklı veya kartsız giriş işlemleri ile birlikte ATM üzerinden giriş yaptıktan sonra krediler bölümünden ihtiyaç kredisi seçeneğini seçerek başvuru yapabilir ve onay alırsanız da eğer Bu bankada hesabınız varsa hemen hesabınıza parayı aktarabilirsiniz. ATM üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin Banka hesabı olmaması durumunda da kredi notu ve Banka kredi siciline bakarak onay verilecektir.

Ziraat Bankası ATM üzerinden kredi başvurusu yapamayan ve Bu bankanın müşterisi olan kişiler Ziraat bankası'nın mobil uygulamasına girerek ihtiyaç kredisi başvurusunu düşük faizlerle ve masrafsız online olarak yapabilirler.

Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden yapılacak olan Kredi başvurusunda şartlara uygun olan kişiler onay alırsa Ziraat Bankası şubelerine gitmeden kendi banka hesabı üzerinden işlem yapabileceklerdir.