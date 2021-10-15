PTT Gişelerinden TC Kimlik numaranızı vererek 5000 TL Nakit Ödemesi Yapılıyor

PTT son dakika Kredi haberi geldi. Uygun faiz oranları ile anında nakit imkanı başladı. PTT üzerinden yapılan duyuru sonrasında acil ihtiyacı olan kişilere sadece kimliklerini vererek PTT aktifbank kredisi verilecek. Aktifbank üzerinden yapılan anlaşma ile Kredinizi PTT gişelerinden kullanacaksınız. PTT üzerinden başvuru yapmak isteyenler 18 yaşından büyük olması durumunda kredi için başvuru yapabilir.

PTT son zamanlarda özellikle kredi verdiği müşterilere düşük faiz oranları ile işlem yapıyor. Kredi ihtiyacı olan kişiler PTT aktif bank üzerinden kredi notu düşük olsa bile onay alabilirler. Sizlerde PTT üzerinden kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvuru yapmanız gerekiyor.

PTT Kredi Başvurusu

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu için size en yakın PTT şubesine gidebilirsiniz. PTT gişeleri üzerinden kredi başvurusu yapabilir, kimlikle hemen sonucunuzu öğrenip, onay alırsanız kredi kullanabilirsiniz. PTT yaptığı bu kampanya da özellikle Kredi notu düşük olan kişiler için kampanya yapıyor. Banka kredi notu 1100 altında olan ve diğer bankalarda sorunu olmayan kişiler başvuru yaparak hemen onay alabileceklerdir.

PTT sms ile kredi verecek

PTT Üzerinden yapılan kredi başvurusu için banka müşterilerine SMS ile de işlem yapacak. SMS ile kredi kampanyası başvurusu yapmak istiyorsanız kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasına gönderin. Mesaj atıldıktan sonra 5 dakika içinde sizlere Kredi sonucu gelir ve onay aldığınız Kredi için ev veya iş adresinizde sizden randevu alınarak kredi kullanımı yapılır. Ayrıca bankanın nkolaykredi.com.tr adresi üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.