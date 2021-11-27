Ziraat Bankası ATM Üzerinden 0.99 Faizlerle Acil Yardım Destek Parası Ödeyecek, Başvuru Yaparak Alınır

Ziraat Bankası üzerinden son dakika yeni bir kampanya Haberi geldi. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler için 0.99 faiz oranları ile yeni bir destek kampanyası yapılıyor. Daha önce Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmış olan vatandaşlar 0.99 faiz oranları ile destek kampanyasına katılmak istiyorsa banka kredi politikalarına uygun olması durumunda 10.000 TL 36 ay vadeli nakit kampanyasından faydalanabilir. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu bu duyuruda sadece kendi banka müşterilerine tanımış olduğu bu ayrıcalıklı Kredi kampanyasına başvuruları başladı.

Ziraat Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada emekli olan kişilerin emekli maaşlarını kendi Bankasından almaları durumunda sigortalı olarak kişilerin de düzenli olarak aynı iş yerinde sürekli olarak çalışıyor olmaları durumunda 10.000 TL bireysel onay verecek. Esnaf olan ve çiftçi olan vatandaşlar için de daha önce Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli veya bankanın kendi yapmış olduğu kampanyalara katılan ve kredi kullanmış olan kişilere 10.000 TL destek olmak amacıyla ilk taksit ödemesinde 6 ay ertelemeli nakit kampanyasından faydalanmaları sağlanacak. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyalar ile birlikte kolay bir şekilde başvuru alıyor ve dileyen müşterileri banka şubesine gitmeden Kredi onaylıyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan başvuru yapabilir onaylanan krediyi hemen kullanabilir. Ziraat Bankası ATM üzerinden Nakit çekmek istiyorsanız 10.000 TL için başvuru yapmak için Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek buradan internet bankacılığı kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sadece Ziraat bankası'nın kendi müşterilerine tanımış olduğu bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler mobil uygulama için internet şifresi almayı unutmasın.

Ziraat Bankası ayrıca yapmış olduğu tüm kampanyalarda olduğu gibi bu verilen kampanyada daha kendi banka şubesinden ihtiyaç kredisi başvurusu alıyor. Bankadan maaş alan kişiler sadece kimlikleri ile birlikte başvuru yaparken maaş almayan müşteriler ise kimlik ve gelir belgesi ile birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek bankanın yapmış olduğu bu kampanyaya katılabilir. Detayları ve başvuru aşamalarını öğrenmek istiyorsanız en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz.