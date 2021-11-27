Meclis Başkanı Onayladı, Nakit İhtiyacı Çözülüyor, Kamu Bankalarına Tek Yetki Verildi ve Tüm Borçlar Bitiyor

Meclisin gündeminde yer alan ve kamu bankaları tarafından verileceği konuşulan borç kapatma ve nakit destek kampanyasına başvurular başlıyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılacak olan Bu kampanyada devlet destekli olarak tüm banka borçlarınızı kapatabileceksiniz. Daha önce sadece banka borçlarınız için kullandırılan bu destek kampanyası şimdilerde ise 50.000 TL'ye kadar ihtiyacınız varsa İhtiyaç Kredisi olarak da kullandırılacak. Sadece kamu bankalarının yapmış olduğu bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler bankaların belirttiği şartları uygun müşteri olması durumunda hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve onay alabilir. Bankalar resmi gazetede yayınlandıktan sonra kendi resmi internet siteleri üzerinden yeni bir sayfa açacak ve bu sayfa üzerinden başvuruları alarak sizleri banka şubesine gitmeden yardımcı olacak.

Ziraat Bankası

Kampanyayı ilk başlatacak olan Ziraat Bankası olacak. Kampanyaya katılmak isteyen kişiler Ziraat bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılabilir ve 100.000 TL'ye olan tüm Banka borçlarını tek bir yere ödemek şartı ile kredi kullanabilir. Üstelik verilecek olan 100.000 TL kredi devlet destekli olacağı için esnaf olan vatandaşlara 60 ay vadeye kadar verilecek. Emekli olan ve emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan kişiler ise banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden başvuru yaparak tüm Banka borçlarını tek bir yere toplama kredisi kullanabilecek. Sigortalı olarak çalışan kişilerden Ziraat Bankası kredi notuna bakmadan sadece güncel çalışma durumuna bakarak onay verecek. Son işyerinde en az 6 aydır sigorta primleri yatıyorsa sigortalı olarak çalışan kişilerde Kredi kullanabilecek.

Vakıfbank ve Halkbank

Ziraat Bankası kampanyayı başlattıktan bir gün sonra Vakıfbank ve halkbank'ta kendi resmi internet siteleri üzerinden kampanya duyurusu yaparak başvuru ekranı açacak. Vakıfbank Halkbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi için başvuruda bulunduktan sonra değerlendirme genel müdürlük tarafından yapılacak ve sizlere sonuçlar söylenecek. Düşük faiz oranları ile kullandırılacak olan bu kredilerde 0.99 faiz oranları altında işlem yapılması bekleniyor. Kredi kampanyasına resmi gazete'de yayınlanmasından sonra gerçek faiz oranları öğretilecektir. Bankaların şu an için sadece güncel kampanyalarına başvuru yapabilirsiniz.